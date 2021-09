L'ASM a tenu bon dans la chaude ambiance d'Anoeta. Solides et rigoureux, les Monégasques sont allés chercher le match nul sur le terrain de la Real Sociedad, jeudi lors de la 2e journée du groupe B de la Ligue Europa (1-1). Dominés dans le jeu par des adversaires entreprenants, ils ont pourtant su ouvrir rapidement le score par Axel Disasi (16e). Les Basques ont égalisé en début de seconde période par Mikel Merino (53e) mais les joueurs de Niko Kovac ont su résister ensuite pour décrocher un point précieux. Les voilà à quatre unités, comme le PSV Eindhoven, qui a corrigé Sturm Graz (1-4).

Dans la belle ambiance de San Sebastian, les visiteurs venus du Rocher ont démarré la rencontre de manière très prudente en restant bien en place. Dominés dans le premier quart d'heure, ils n'ont pourtant pas vraiment tremblé car Mikel Oyarzabal a envoyé son coup franc au-dessus de la cage d'Alexander Nübel (3e) tout comme Adnan Januzaj sur son tir de 25 mètres (12e).

Malgré un onze de départ remanié, les Monégasques ont surtout fait preuve d'un très grand réalisme en faisant mouche sur leur première véritable offensive. Youssouf Fofana a obtenu un premier corner en percutant sur la droite, Sofiane Diop s'en est chargé et a trouvé la tête de Disasi qui a fini au fond des filets avec l'aide du poteau opposé (0-1, 16e). De quoi mettre l'ASM en confiance et la conforter dans sa stratégie.

Merino répond à Disasi

Deuxième de Liga, la Real Sociedad a accentué sa domination et s'est fait plus menaçante notamment grâce à la hargne de son avant-centre Portu qui a servi un Oyarzabal encore maladroit dans la zone de vérité (29e). Monaco est resté plus précis dans ses rares tentatives et a répondu avec un tir soudain de Jean Lucas en entrant dans la surface d'Alex Remiro qui a repoussé le ballon d'un joli réflexe (34e).

Alors que Ruben Aguilar a remplacé Djibril Sidibé, visiblement touché, les Basques ont encore haussé le ton et le rythme à la reprise. Ils n'ont pas tardé à égaliser sur un corner frappé sur la gauche par Januzaj et repris d'une tête décroisée par Merino (1-1, 53e). Portu a encore sollicité Nübel (63e) et Januzaj a loupé la cible de peu sur une tête plongeante (67e).

Monaco a souffert et peiné à répondre en contres malgré les entrées en jeu d'Aleksandr Golovin et de Kevin Volland qui a remplacé un Myron Boadu trop discret (64e). Très attendu, Oyarzabal a également déçu et l'ASM, passée à cinq derrière en fin de match avec l'entrée de Guillermo Maripan (74e), a su s'accrocher en restant compacte devant sa surface. Le club de la Principauté enchaîne ainsi un cinquième match sans défaite toutes compétitions confondues depuis sa courte victoire sur Sturm Graz lors de la première journée (1-0), et reste sur sa dynamique positive.

