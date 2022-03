Football

Tirage au sort Ligue Europa et Ligue Europa Conference : Et si l'OL et l'OM allaient au bout ?

TIRAGE AU SORT - Alors que l'OM a hérité du PAOK et l'OL de West Ham, nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis estiment que les deux Olympiques auraient tort de ne pas croire en leur chance de victoire finale. Un club français champion d'Europe, et si c'était pour cette saison ? Le FC Stream Team est à retrouver toutes les semaines en podcast.

