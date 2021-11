C'était un jeudi magnifique pour Moussa Diaby. En début d'après-midi, l'ailier du Bayer Leverkusen apprenait sa troisième convocation en équipe de France pour affronter le Kazakhstan et la Finlande en qualifications pour la Coupe du monde 2022. Quelques heures plus tard, il ne pouvait pas mieux justifier le choix de Didier Deschamps en signant une performance éblouissante avec le Bayer Leverkusen face au FC Séville en Ligue Europa. L'une des plus abouties de sa jeune carrière.

L'ancien joueur du PSG a offert une combinaison parfaite du spectacle et de l'efficacité. Il a initié le succès du club allemand en inscrivant deux buts de belle facture à des moments clés de la rencontre, une volée du pied droit juste avant la pause (42e) et puis une frappe puissante du pied gauche à l'entrée de la surface, déviée par un défenseur du Betis, peu après la reprise (52e). S'il a eu un peu de réussite sur cette deuxième réalisation, Diaby n'en a pas moins fait preuve d'un réalisme toujours déterminant en Coupe d'Europe.

Il n'a pas oublié de faire briller ses partenaires pour autant. Et avec la manière. Servi à l'entrée de la surface, plein axe, l'ailier de 22 ans a temporisé pour permettre à Florian Wirtz de se projeter. Il a ensuite servi le jeune prodige allemand d'une louche géniale sur le troisième but du Bayer Leverkusen (86e). Et après un une-deux d'école, il a délivré un véritable caviar servi à Nadiem Amiri (90e), qui n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but vide.

"Diaby Army"

La défense andalouse n'a jamais trouvé la solution pour stopper un Diaby en état de grâce. Mais sa prestation éblouissante ne s'est pas arrêtée à sa contribution offensive. "Il a été récompensé avec deux buts, mais par-dessus tout je tiens à souligner à quel point il a travaillé dur pour l'équipe, a insisté son entraîneur Gerardo Seoane en conférence de presse après la rencontre. Il a réalisé de nombreuses courses vers l'arrière pour apporter un soutien important à (Jeremie) Frimpong et (Piero) Hincapié."

Un match plein à tous les niveaux, qui a ravi les supporters du Bayer Leverkusen. Diaby a ainsi eu le droit à une belle ovation de la BayArena après la rencontre. Et de ses fans, réunis dans un coin du stade et portant chacun un maillot floqué au nom de l'international tricolore. La "Diaby Army", comme elle a été baptisée sur les réseaux sociaux, s'est régalée du récital de son chouchou. Qui n'a pas manqué de venir la saluer en fin de match.

Diaby a surtout confirmé son début de saison très abouti avec le Bayer Leverkusen. Le Français, auteur de 10 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée, semble en mesure de faire encore mieux avec déjà 6 buts et 4 passes décisives en 15 apparitions sur l'exercice actuel. De quoi se tourner sereinement vers le déplacement sur le terrain du Hertha Berlin ce week-end, avant ses retrouvailles avec l'équipe de France.

