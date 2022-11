Trois buts et une implication de tous les instants : la saison de Kevin Volland serait-elle enfin lancée ? Alors que l’on pensait que son duo avec Wissam Ben Yedder était prêt à tenir tête au Paris Saint-Germain en jouant les premiers rôles en championnat, l’attaquant allemand a enchaîné mésaventure sur mésaventure. Le coup d’envoi de la saison ? Il ne l’a pas vécu, sous le coup d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes.

Mis sur le banc lors des deux matches suivant par Philippe Clément, qui lui a préféré sa nouvelle recrue Breel Embolo, Kevin Volland a dû attendre la 4e journée et le déplacement sur la pelouse parisienne pour avoir la chance de s’illustrer. Gagné : c’est lui qui a ouvert le score, d’une contre-attaque éclair dès la 20e minute de jeu prenant le PSG de court. Mais le sort a décidé de s’acharner cinq petites minutes plus tard en le ramenant aux vestiaires à la suite d’un coup reçu à la cheville. "Je pensais prendre un nouveau départ à Paris, où j’étais titulaire et je marque. Mais je me suis fait mal à la cheville", a-t-il déclaré après coup, déboussolé.

Volland, le match référence

Eloigné des terrains pendant tout le mois de septembre, Kevin Volland a depuis semblé souffler le chaud et le froid. Passeur décisif face à Nantes pour son retour (9e journée, 4-1), il est ensuite resté totalement muet jusqu’au 30 octobre, dernier match en date de l’ASM, participant à la victoire contre Angers en délivrant une nouvelle passe décisive pour son 100e match sous le maillot de la principauté. Résultat des courses : un but et deux passes en sept rencontres disputées. Un rendement bien en deçà des attentes.

Mais l’intéressé n’en a que faire et ne souhaite qu’une chose : regarder vers l’avant. A l’aube de la rencontre cruciale de ce jeudi face à l’Etoile rouge de Belgrade, Kevin Volland a avoué se sentir "à 100% pour donner le maximum sur le terrain pour l’équipe" et qu’il voulait "enfin lancer sa saison". Réussi : inarrêtable dès le coup d’envoi, il a fusillé le gardien serbe d’une tête à bout portant pour lancer Monaco vers la qualification (1-0, 5e) avant de s’offrir un doublé peu avant la demi-heure de jeu d’une reprise imparable (2-0, 27e).

Et lorsque l’Etoile rouge a réussi à faire douter leurs adversaires en réduisant le score, c’est encore lui qui a asséné le coup de grâce, claquant un troisième but d’une reprise du gauche au point de penalty (4-1, 87e). Un premier triplé et une performance XXL permettant à Monaco de se qualifier pour les 16es de finale de la Ligue Europa. A Volland de continuer à illuminer le reste du chemin.

