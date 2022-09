Khephren Thuram confirme. Après s'être imposé la saison dernière avec l'OGC Nice, le milieu de 21 ans, qui disputera jeudi (21h) à Belgrade son 101e match sous le maillot des Aiglons, a rapidement séduit son nouvel entraîneur. Dès son retour à Nice, lors de sa première conférence de presse, Lucien Favre avait mis les points sur les i : hors de question pour lui de voir partir Khephren Thuram, alors convoité par l'ex-entraîneur niçois Christophe Galtier pour intégrer le PSG.

Après avoir tout juste gagné ses galons de titulaire à Nice, club devenu européen, le jeune frère de Marcus, déjà international (4 capes), et fils de Lilian, recordman des sélections en Bleu (142), savait qu'une saison de confirmation sur la Côte d'Azur, où il se sent bien, lui serait utile. "Cela fait plaisir de voir son nom dans les journaux à ce niveau mais je me dois de rester concentré sur le terrain", expliquait-il fin août dernier, alors le PSG n'avait pas encore totalement renoncé à l'engager.

Sous contrat avec Nice jusqu'en 2025, il mènera bientôt une réflexion plus poussée sur son avenir. Mais en attendant, c'est bel et bien le terrain qui prime. Un temps, il a même espéré voir débarquer son frère Marcus au club. "Mais il a préféré rester à Mönchengladbach où il a bien débuté. Deux Thuram dans la même équipe, ça aurait été beau", regrette-t-il. Puis, il a vu partir Amine Gouiri à Rennes, son acolyte en équipe de France Espoirs, dont il est proche.

Mais à 21 ans, il connaît les exigences du monde professionnel. Il s'est vite concentré sur ses obligations, avec en ligne de mire sa volonté de poursuivre sa progression pour devenir plus constant et influent au sein de l'équipe niçoise. Titulaire à chaque rencontre cette saison, excepté lors du naufrage azuréen contre Marseille (0-3) où il est entré en jeu, Khephren Thuram compose, avec les deux défenseurs centraux Dante et Jean-Clair Todibo, le socle de la formation de Lucien Favre.

Le coach suisse continue de tâtonner et de chercher la meilleure animation. Mais que Nice évolue en 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1 ou 4-4-2, Khephren Thuram joue. "Je dois m'adapter aux différents systèmes et aux impératifs de chacun mais je me sens bien physiquement, dit-il. Je suis prêt à enchaîner." Après avoir découvert le haut niveau à Monaco, où il a été formé, lors du furtif passage de Thierry Henry sur le banc en 2018, il s'est façonné à Nice sous les ordres de Patrick Vieira. Après avoir franchi un cap avec Christophe Galtier, il découvre une nouvelle approche avec Lucien Favre.

"Christophe Galtier a vision une peu plus défensive, explique-t-il. Avec Lucien Favre, il faut plus garder le ballon. Ce sont deux visions différentes que j'aime bien. Mais les deux demandent des choses similaires : beaucoup de travail, de courses, bien défendre et me projeter au bon moment." A Belgrade, contre le Partizan, pour sa 101e apparition sous le maillot des Aiglons, Khephren Thuram tentera une nouvelle fois de mettre en place les préceptes de son entraîneur et, pourquoi pas, d'inscrire le premier but européen de sa carrière.

