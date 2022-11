Le FC Nantes devra faire sans une partie de ses supporters face à la Juventus Turin en barrage retour de Ligue Europa, le 23 février prochain. En effet, l'UEFA a décrété ce mardi la fermeture de la tribune Loire du stade de la Beaujoire. L'instance européenne sanctionne le club pour l'utilisation de feux d'artifices et de fumigènes par ses supporters depuis la tribune Loire, avant le coup d'envoi du match de poules de Ligue Europa contre Qarabag, le 27 octobre 2022, où les Canaris s'étaient imposés 2-1.

En plus de la fermeture partielle de son stade, le FC Nantes a écopé de 42.000 euros d'amende de la part de l'UEFA: 30.000 euros pour l'utilisation de feux d'artifices et de fumigènes et 12.000 euros pour l'obstruction de passages publics. Les Nantais, qui affronteront un des poids lourds du foot européen pour une place en huitièmes de finale, devront donc le faire, à domicile, sans les 6.000 supporters que peut accueillir la tribune Loire.

Les Canaris avaient terminé deuxièmes de leur groupe en phase de poule ce qui leur assuraient d'être repêchés pour affronter un club éliminé de Ligue des champions et reversé en Ligue Europa.

