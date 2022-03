Football

Liverpool Legends vs Barça Legends : Steven Gerrard et Rivaldo buteurs sur penalty lors d’un match caritatif à Anfield

Il y avait de la star au mètre carré, samedi à Anfield. L’affiche ? Liverpool Legends vs Barça Legends, un match caritatif pour soutenir la LFC Foundation. La victoire est revenue aux anciennes gloires du club catalan (1-2). Steven Gerrard a ouvert le score, pour les Reds sur penalty. Giovanni a égalisé, puis Rivaldo a inscrit le but de la victoire, (lui aussi) sur penalty. Résumé vidéo via LFCTV.

