Nous n’en sommes qu’au premier week-end sans football dans les championnats européens majeurs. Et que c’est long, déjà. Vous avez appris à vous occuper autrement que devant la Premier League samedi, mais vous avez peur de rechuter dimanche ? Rassurez vous, il reste encore quelques matchs pour ne pas complètement tomber dans la dépression. Indice : il y a des Français dans le lot.

Une lutte acharnée pour le titre en Turquie

Oubliez la Bundesliga et la Liga, le suspense pour le titre bat également son plein… en Turquie. Quatre des six premiers de la « Spor Toto Süper Lig » s’affrontent dimanche. Et ces formations se tiennent en neuf points à neuf journées de la fin. On suivra ainsi avec attention le choc entre les deux premiers, Trabzonspor et l’Istanbul Basaksehir, qui sont à égalité de points. John Obi Mikel d’un côté, Martin Skrtel, Gokhan Inler, Demba Ba ou Robinho de l’autre : ce sera l’occasion de recroiser des noms connus. Sans oublier les Français Gaël Clichy et Enzo Crivelli du côté des visiteurs.

Dans la foulée, le derby Galatasaray - Besiktas vaudra aussi le coup d’oeil. Sur le plan sportif d’abord, puisqu’il opposera le troisième (49pts) au sixième (46pts). Mais aussi, là encore, pour revoir des têtes connues. Le Galatasaray made in anciens de Ligue 1 a déjà affronté le PSG cette saison, avec Mariano, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Sofiane Feghouli, Jean Michael Seri et Radamel Falcao. Mais en face, depuis quand n’avez-vous pas aperçu Pedro Rebocho, Kevin-Prince Boateng ou encore Georges-Kevin N’Koudou ?

14h00 : Trabzonspor - Başakşehir

Trabzonspor - Başakşehir 17h00 : Galatasaray - Beşiktaş

Gaël Clichy (Istanbul Basaksehir)Getty Images

Rami et Imbula, c’est pour bientôt ?

En perdition ces derniers mois, les anciens Marseillais Adil Rami et Giannelli Imbula ont tous deux fait le choix de se relancer du côté de la Russie cet hiver. Le défenseur français s’est engagé le 22 février dernier avec le FK Sotchi, avant que le milieu de terrain international congolais ne le rejoigne deux semaines plus tard. Si les deux joueurs ne sont pas encore apparus dans le groupe, la réception de Krasnodar - club de Rémy Cabella, blessé de longue date - pourrait être l’occasion de les voir au moins sur le banc. Un choc des opposés puisque Sotchi (15e sur 16) lutte pour son maintien alors que Krasnodar (2e) veut encore y croire pour le titre, avec la possibilité de revenir à six points du Zenit à huit journées de la fin.

Dans les autres rencontres, le CSKA Moscou d’Alan Dzagoev veut rester placé dans la course à l’Europe tandis que le choc Rostov (3e) - Lokomotiv Moscou (4e) vaudra également cher dans cette optique. Maciej Rybus (ex-OL), Joao Mario ou encore Grzegorz Krychowiak seront de la partie.

12h00 : FK Sotchi - Krasnodar

FK Sotchi - Krasnodar 14h30 : CSKA Moscou - Ufa

CSKA Moscou - Ufa 17h00 : FK Rostov - Lokomotiv Moscou

L’ensemble des rencontres est diffusé sur la chaîne Youtube de la Russian Premier League.

Un parfum de Coupe d’Europe avec le Shakhtar

C’est l’une des deux équipes encore engagées dans une compétition européenne jouant ce dimanche, avec Basaksehir. Mais le Shakhtar Donetsk est, lui, passé par la phase de groupes de la Ligue des Champions avant d’être reversé en Ligue Europa. Et le club ukrainien a fait un joli pas vers les quarts de finale de cette C3 en s’imposant sur la pelouse de Wolfsburg (1-2) jeudi, en huitièmes de finale aller. Trois jours plus tard, les coéquipiers de Junior Moraes, premiers, sont de retour aux affaires courantes, avec un déplacement sur la pelouse de Zorya (3e) en championnat.

13h00 : Zorya Luhansk - Shakhtar Donetsk

Deux semaines après son triplé, Gignac de nouveau prêt à briller ?

Si l’on change de continent pour aller du côte de l’Amérique du Sud, il y a aussi de quoi se régaler. Si vous n’êtes pas rassasiés en termes de chocs, un bouillant Vasco - Fluminense est prévu dans le cadre de la Coupe Rio, qui se déroule chaque année entre clubs de l’Etat de Rio de Janeiro. Un peu (beaucoup) plus haut, au Mexique, les Tigres d’André-Pierre Gignac jouent dans la nuit de samedi à dimanche (heure française) face à Juarez, dans le championnat mexicain. Treizièmes, les coéquipiers du Français restent sur une victoire face au New York City FC en quart de finale aller de la Ligue des Champions CONCACAF. Mais on ne va pas se mentir, on attend surtout un coup d’éclat de l’ancien Marseillais, auteur d’un triplé il y a deux semaines.

02h00 : Tigres - Juarez

Tigres - Juarez 22h00 : Vasco - Fluminense