Manchester United : Mourinho a perçu une indemnité de 22 millions d'euros après son licenciement

La nouvelle avait pris tout le monde de court. Le 18 décembre dernier, Manchester United annonçait, via un communiqué, le départ à effet immédiat de José Mourinho. Le tout sans préciser s'il s'agissait d'un licenciement ou d'une démission. Deux mois plus tard, la réponse est tombée. Et comme on l'imaginait, le Special One a bel et bien été débarqué de son poste.

Un choix inévitable et très coûteux pour Manchester United. En effet, comme annoncé par Ed Woodward, le vice-président des Red Devils, Mourinho et son staff ont touché une indemnité de 19,6 millions de livres sterling, soit un peu plus de 22 millions d'euros. Remplacé par Ole Gunnar Solskjær, le Portugais s'est certainement vite remis de son licenciement...