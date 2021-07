Toujours privé de nombreux cadres (Mbappé, Neymar, Di Maria, Wijnaldum, Verratti, Ramos et Marquinhos pour ne citer qu’eux), le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la pelouse d'Orléans, pensionnaire de National, ce samedi pour son quatrième match amical (1-0).

Après une première période terne, l’entrée en jeu à la mi-temps de sept joueurs a permis à un onze plus expérimenté de faire la différence. Parfaitement servi par Herrera, Hakimi a donné la victoire aux Parisiens (1-0, 62e). Dernier rendez-vous amical : ce mardi contre le FC Séville avant le Trophée des Champions face à Lille le dimanche 1er août.

Ce n’était pas le Genoa en face comme ce devait être le cas – vendredi, le club italien a annulé sa venue en raison du contexte sanitaire - mais Orléans a tout de même offert une belle opposition au club de la capitale devant 3000 spectateurs. C’est d’ailleurs l’équipe entraînée par Xavier Collin qui s’est procurée la meilleure occasion du premier acte. Mais Soumaré a perdu son duel face à Letellier (22e). Côté parisien, pas grand-chose à se mettre sous la dent à part une frappe enroulée de Dina Ebimbe bien captée par L’Hostis (30e).

Sous la menace d’une égalisation

A la pause, Mauricio Pochettino a effectué sept changements et on a rapidement vu la différence. Certes, Icardi a buté sur un gardien orléanais très inspiré ce soir (47e). Mais ce dernier n’a rien pu faire sur le seul but du match rendu possible grâce à deux entrants : Herrera a trouvé Hakimi seul dans la surface. Le Marocain n’a pas tremblé afin d’inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-0, 62e). Intégration parfaite pour l’ancien joueur de l’Inter qui avait délivré une passe décisive lors de sa première rencontre face au Mans (4-0).

Paris aurait pu se mettre à l’abri mais L’Hostis a réalisé une parade exceptionnelle sur une tête de Draxler dans les six mètres (69e) avant de détourner du bout des doigts une frappe flottante de Gharbi (89e). Résultat, le vice-champion de France a été sous la menace d’une égalisation. Heureusement pour lui, Navas a repoussé la belle reprise acrobatique de Lepaul (85e) et préservé la victoire, la troisième en quatre matches amicaux.

Le PSG conclut mardi sa campagne de préparation avec un premier vrai test au parfum européen : une rencontre face au FC Séville, 4e de la Liga et 8ème de finaliste de la Ligue des champions.

