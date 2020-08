MATCH AMICAL - Une semaine avant d'affronter l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions, le PSG recevra Sochaux au Parc des Princes mercredi (19h). Une ultime rencontre de préparation lors de laquelle les Parisiens voudront à tout prix éviter d'enregistrer de nouvelles blessures, comme l'a expliqué le Lionceau Florentin Pogba.

Après avoir successivement remporté la Coupe de France et la Coupe de la Ligue fin juillet, le PSG a maintenant les yeux rivés sur son prochain objectif, le plus important à vrai dire : le quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame (12 août). D'ici-là, les Parisiens disputeront un dernier match amical ce mercredi (19h), face à Sochaux (L2) au Parc des Princes. Et le club de la capitale aurait fait savoir à son adversaire qu'il comptait limiter autant que possible tout risque de blessure.

"On aura des restrictions, et je le comprends"

"Des règles vont être posées sur ce match, a ainsi avoué le Sochalien Florentin Pogba à L'Est Républicain. Le PSG a un duel en Ligue des champions à préparer, ce sera un match un peu particulier." Avant d'ajouter, comme pour rappeler que tout dépendra en premier lieu de l'homme en noir : "C'est plus l'arbitre ou les règles qui nous pousseront à ne pas faire certaines choses, car une fois que tu es dans le match, tu ne calcules pas trop. On aura des restrictions, et je le comprends. Il faudra s'adapter au plus vite."

Thomas Tuchel avait été particulièrement remonté contre Saint-Etienne à l'issue de la finale de la Coupe de France (1-0), surtout à cause de la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, victime d'un tacle dangereux de Loïc Perrin. Et même si l'international français pourrait finalement être de la partie face aux Bergamasques, le technicien allemand n'a aucunement envie de voir d'autres éléments de son effectif rejoindre l'infirmerie juste avant ce rendez-vous crucial.

