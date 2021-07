Ni inquiétant, ni emballant. Ce dimanche soir sur la pelouse du Benfica, l'Olympique de Marseille s'est contenté du même score qu'à Braga mercredi dernier (1-1). Globalement dominé en première période, l'OM a craqué sur une contre-attaque éclair et un penalty provoqué par Rafa, puis transformé par Pizzi. Dimitri Payet, au départ et à la conclusion d'un beau mouvement, a égalisé avant la mi-temps.

Plus sereins par la suite, les Olympiens ont manqué d'allant et d'inspiration pour dompter une équipe portugaise plus avancée dans sa préparation, elle qui attaque le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions ce mercredi.

Transferts Les 11 infos mercato qui vous ont échappé dimanche IL Y A 2 HEURES

Plus d'infos à suivre...