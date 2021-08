Pour son premier match de l’ère post-Messi, le FC Barcelone a régalé ses supporters. Ce n’était qu’un match amical, certes, mais c’était quand même la Juventus Turin en face (3-0). À l’Estadi Johan Cruyff de Barcelone, dimanche soir, les Blaugrana ont fait honneur au génie argentin, dont le départ risque de laisser des traces dans les mémoires pendant un petit moment. En parfait suppléant, Memphis Depay a assumé ses responsabilités en ouvrant le score, puis en se muant en passeur décisif. À une semaine de la reprise de la Liga, c’est bien pour la confiance.

Lionel Messi est parti, mais il est encore bien présent dans les têtes catalanes. Quoi de plus logique, après avoir porté les couleurs du FC Barcelone pendant tant d’années et, surtout, après avoir comblé de bonheur ses aficionados. On a donc entendu le public scander son nom à plusieurs reprises, notamment à la dixième minute (en référence à son numéro) ou dans les dernières secondes (comme pour l’honorer une dernière fois). On a aussi pu apercevoir plusieurs maillots floqués de son nom. Lionel Messi, dont le départ sonne comme un véritable crève-coeur, n’en demandait pas tant. Peut-être finira-t-il par avoir un stade à son nom.

Messi était là

Dans tous les cas, l’Argentin peut être fier de la prestation de ses désormais ex-coéquipiers. Pendant 90 minutes, les hommes de Ronald Koeman, attendu au tournant après une saison médiocre, ont fait parler leur aisance technique face à une Vieille Dame encore trop juste, dans sa préparation, pour offrir une opposition à la hauteur d'une telle affiche. Pour preuve, Memphis Depay, recrue star de l’intersaison, n’a pas tardé à se signaler en s’engouffrant dans un espace sur une belle passe de Yusuf Demir (1-0, 3e).

En total contrôle dans ce choc de gala, le FC Barcelone a ensuite déroulé, montrant de belles combinaisons dans des espaces réduits. Et si les supporters finiront logiquement par chercher un remplaçant spirituel de Messi, Depay a montré de belles choses. Disponible et généreux, le Néerlandais a joué juste, a montré une complicité certaine avec Jordi Alba (comme... Messi) et s'est distingué par sa palette variée. C’est d'ailleurs lui qui a tiré le corner parfaitement repris par Martin Braithwaite pour le but du break (2-0, 57e), avant que Riqui Puig ne plie l’affaire d’une frappe sublime (3-0, 90e+2).

Et peut-être que les fans du FC Barcelone tomberont enfin amoureux d’Antoine Griezmann, qui a encore fourni de beaux efforts dans ce match. Toujours très actif, le Français a été applaudi par le public quand il a cédé sa place, au terme d’une prestation encourageante. Aux côtés de Depay, il pourrait former ce duo irrésistible dont aura besoin le Barça pour définitivement tourner la page Messi, celle la plus lourde de son histoire.

