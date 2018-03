Lo Celso a pris le bon chemin pour la Russie

Son billet pour la Russie n'est pas encore dans sa poche. Mais comme il a su le faire avec le PSG, Giovani Lo Celso se fait tranquillement mais sûrement sa place dans cette sélection argentine. Son application, son travail et sa technique ont tapé dans l'œil de Jorge Sampaoli, le sélectionneur de l'Albiceleste. Vendredi face à l'Italie (2-0), le Parisien s'est ainsi retrouvé en pleine lumière. Avec le forfait de dernière minute de Lionel Messi, il a remplacé la Pulga dans le onze. Et a réussi sa mission.

"Nous avons fait les entrainements avec Leo dans cette position, donc nous avons placé Gio au même poste pour ne pas avoir à revoir nos plans", a expliqué Sampaoli. Alors bien sûr, Giovanni Lo Celso n'a pas été étincelant et n’a pas fait oublier le génie du Barça, ce n’était pas sa mission non plus. Mais pour sa troisième sélection, il a livré une copie intéressante. Placé au cœur du jeu aux côtés d'Angel Di Maria et derrière Gonzalo Higuain, il a joué sobrement. A surtout été généreux dans l'effort. Et fourni le travail désiré par Sampaoli au pressing. Cerise sur le gâteau, il a délivré une passe décisive pour Ever Banega.

Giovani Lo Celso face à Marco Verratti - 2018Getty Images

" Il se fait sa place dans la liste "

Du côté de l'Argentine, sa prestation n'est pas passée inaperçue. "C'était dur de jouer sans Messi. Mais nous avons signé une belle performance, notamment les jeunes : Lanzini et Lo Celso", a applaudi Lucas Biglia, son collègue au milieu. Au moment de noter le Parisien au toucher de balle soyeux, le quotidien argentin Olé a aussi (ainsi ?) résumé les choses : "un autre qui se fait sa place dans la liste".

En sélection encore plus qu'en club, il faut savoir répondre présent quand l'occasion se présente. Rendre la confiance de son sélectionneur. Et comme il l'a si bien fait lors de ses premiers mois avec le PSG en profitant des moindres bouts de match pour se montrer, Giovani Lo Celso y est parvenu lors de cet amical. Pendant que Javier Pastore voit la Russie s'éloigner, lui gagne de points. Vendredi, il a encore démontré qu'il peut être un recours au cœur du jeu alors que Sampaoli cherche toujours à renforcer l'entrejeu argentin en vue du Mondial.

Utilisé devant la défense ou plus haut comme vendredi, sa polyvalence n'est pas pour déplaire à son sélectionneur. Mais le gaucher sait que pour gagner des minutes en sélection, il doit surtout créer une relation privilégiée avec Lionel Messi. "Ce qu'a Giovanni, c'est de pouvoir créer un lien avec Leo Messi sur le terrain. Il a beaucoup de qualités techniques, avait d'ailleurs glissé Sampaoli en novembre avant de poursuivre : "Cela sera déterminant de créer des liens sur le terrain avec Messi. Il ne doit pas être indéfiniment notre seul argument." Un bel objectif pour Lo Celso qu'il pourra peut-être travailler mardi contre l'Espagne.

En attendant, la sélection lui permet de retrouver le sourire alors qu'il vit une période plus délicate au PSG. Depuis sa prestation ratée en sentinelle face au Real Madrid, l'Argentin a vu son temps de jeu diminuer. L'Albiceleste lui offre un coin de ciel bleu. Et Giovani Lo Celson toujours à l'écoute des conseils de ses techniciens, espère que cela va continuer jusqu'à cet été…