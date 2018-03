Amical : Après avoir mené 2-0, la France s'incline face à la Colombie (2-3)

Les Bleus se sont relâchés et ont été punis. Très bien partis dans leur match amical face à la Colombie, les joueurs de Didier Deschamps ont pourtant subitement craqué et se sont finalement inclinés au Stade de France vendredi soir (2-3). Les buts de Giroud (11e) et Lemar (26e) ont illustré l'excellente première demi-heure française, la suite fut beaucoup moins convaincante. Muriel (28e), Falcao (62e) et Quintero (85e, s.p) en ont profité. La préparation pour le Mondial en Russie débute mal.

Les choses avaient pourtant joliment commencé pour les Bleus sur la pelouse d'une enceinte dyonisienne pleine à craquer. Ils ont d'entrée pris le match par le bon bout et ont monopolisé le ballon dans le camp adverse grâce au travail efficace de Matuidi et Kanté à la récupération mais aussi celui en percussion de Lemar et Mbappé sur les côtés. Avec en plus la belle mobilité et la disponibilité de Griezmann et Giroud, les Français se sont tout de suite montrés dangereux et réalistes. Lemar a lancé Digne dans la surface colombienne, Ospina a mal négocié le centre à ras de terre du Barcelonais et Giroud a pu ouvrir le score de près pour signer sa 30e réalisation avec l'équipe de France (1-0, 11e).

Un étonnant manque de caractère

Ultra-dominateurs, les Bleus ont même passé la vitesse supérieure et ont brillamment fait parler leurs qualités techniques pour doubler la mise sur leur seconde véritable occasion. L'offensif Sidibé a déboulé sur la droite, servi Griezmann pour une talonnade inspirée dont Mbappé a profité pour décaler Lemar et le Monégasque a conclu cette sublime offensive collective par un tir croisé dans le petit filet opposé (2-0, 26e). A ce moment de la rencontre, la France semblait partie pour dérouler.

Mbappé face à la ColombieGetty Images

Sauf que les choses ont soudainement pris une tout autre tournure. Les Colombiens ont immédiatement répliqué et marqué un but assez heureux sur un petit centre rentrant de Muriel que personne n'a pu dévier mais qui a fini au fond des filets de Lloris (2-1, 28e). Passive sur cette réduction du score, la défense française s'est révélée bien fébrile et a préféré reculer pour ne plus se faire surprendre. Cette attitude trop prudente a fait le jeu des visiteurs en même temps qu'elle nuisait au nombre et à la qualité des attaques des Bleus même si Griezmann a pu aller défier Ospina en duel mais sans succès (39e).

Cette nouvelle tendance s'est encore plus confirmée en seconde période. Face à des Français apathiques, les Cafeteros n'ont eu aucun mal à remporter les duels. Muriel a raté la cible de peu (49e), il a ensuite chipé le ballon à Varane pour aller donner du travail à Lloris (57e). Discret jusque-là, Falcao, lui, a facilement égalisé après une perte de balle de Kanté, une récupération de Sanchez et une passe de James Rodriguez (2-2, 62e). Les entrées en jeu de Pogba et Dembélé (66e) puis des novices Ben Yedder (73e) et Hernandez (76e) n'ont rien changé. L'équipe de France était sortie de son match et Umtiti a précipité sa défaite en concédant un penalty pour une faute sur Izquierdo. L'ancien Rennais Quintero a transformé la sanction (2-3, 86e) et les Bleus ont perdu leur premier match depuis leur défaite en Suède en juin dernier (2-1). Ils devront vite rectifier le tir en Russie mardi prochain.