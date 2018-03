VIDEO - Giroud égale Fontaine et Papin avec 30 buts pour les Bleus

Entre Olivier Giroud et les Bleus, c'est vraiment une affaire qui roule. L'avant-centre tricolore l'a confirmé vendredi soir en inscrivant le premier but de l'équipe de France face à la Colombie en match amical au Stade de France. Ce n'est pas forcément le plus beau. En embuscade, Giroud a profité d'une petite maladresse de David Ospina pour reprendre victorieusement un ballon mal maîtrisé par le portier colombien sur un centre de Lucas Digne. Mais il est hautement symbolique, puisqu'il lui permet d'atteindre la barre des 30 buts inscrits avec les Bleus.

Giroud a ainsi célébré de la plus belle des manières sa 70e sélection et rejoint deux buteurs légendaires de l'équipe de France : Just Fontaine et Jean-Pierre Papin. L'attaquant de Chelsea n'est plus qu'à une longueur du total établi par Zinédine Zidane, auteur de 31 buts en équipe de France. Il a en revanche encore du chemin à faire avant de rejoindre le meilleur buteur de tous les temps en équipe de France, Thierry Henry, auteur de 51 buts en sélection.