La Belgique déroule, Lukaku se régale

L'Arabie Saoudite, 69e nation mondiale (les Belges sont 5e), qui disputera le match d'ouverture de la Coupe du monde face à la Russie, n'a pas fait le poids, face à des Diables Rouges vêtus d'une inédite tenue jaune avant d'affronter le Panama, la Tunisie et l'Angleterre dans un peu plus de deux mois. Le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, a débuté avec son onze type (en 3-4-3), à l'exception du poste de gardien confié à Simon Mignolet plutôt qu'à Thibaut Courtois, blessé.

Et ce sont les trois stars offensives des Diables qui ont enfoncé les Saoudiens, Romelu Lukaku, servi d'abord par Kevin de Bruyne (13e) puis par Eden Hazard (40e), signant un doublé. Les entrées en jeu après la pause de Batshuayi, Vermaelen, Limbombe et Nainggolan ont donné plus de rythme au jeu belge. "Batsman", très remuant, plantait le 3-0 à la 76e minute sur un nouveau très bon service de De Bruyne au terme d'une action joliment construite. Le meneur de jeu de Manchester City se faisait ensuite plaisir en inscrivant le dernier but d'une frappe enroulée après s'être appuyé sur Lukaku (78).