Les notes des Bleus : Antoine Griezmann, le retour du patron

Hugo Lloris : 5

J'ai aimé : Vigilant sur les quelques tentatives uruguayennes, il a joué sur du velours face à une opposition apathique.

Je n'ai pas aimé : RAS.

En bref… Trop facile pour Lloris.

Benjamin Pavard : 5,5

J'ai aimé : Son meilleur match en Bleu depuis la Coupe du monde. Pas de quoi se relever la nuit non plus mais il a montré de la solidité au duel et beaucoup de rigueur dans le placement.

Je n'ai pas aimé : Des bonnes situations offensives mal gérées. Pavard a eu tendance à se précipiter sur ses centres. Dommage.

En bref… Du mieux.

Adil Rami : 5,5

J'ai aimé : Il a eu le mérite de museler Suarez, ce qui n'est pas rien, même si le Barcelonais avait visiblement laissé sa grinta aux vestiaires. Rami a fait le job avec beaucoup de tranchant.

Je n'ai pas aimé : Une talonnade complètement déraisonnable qui aurait pu coûter un corner (81e) et des relances à l'emporte-pièce qui n'ont pas aidé à la construction.

En bref… Costaud mais brouillon.

Mamadou Sakho : 5,5

J'ai aimé : Il a bien maîtrisé Cavani et Suarez avec une grosse présence dans les airs. Très autoritaire, on l'a retrouvé tel qu'on le connaissait sous le maillot bleu : avec la bave aux lèvres.

Je n'ai pas aimé : La relance n'a jamais été son fort mais il pourrait au moins faire semblant de s'y intéresser.

En bref... Un retour solide à défaut d'être brillant.

Blessé, il a laissé sa place à la pause à Presnel Kimpembe.

Presnel Kimpembe : 6

J'ai aimé : Il avait visiblement des choses à se faire pardonner et est entré avec beaucoup d'envie. Il a imposé sa loi dans les duels et a même tenté quelques incursions osées.

Je n'ai pas aimé : Un excès d'engagement qui lui ont fait commettre deux fautes dangereuses non loin de son but.

En bref… Un Kimpembe concerné.

Ferland Mendy : 6,5

J'ai aimé : Très disponible sur son aile, il a prouvé qu'il n'avait pas froid aux yeux du haut de sa première sélection. Il a débordé avec envie et c'est lui qui sert Griezmann sur l'action du penalty. Il défend en avançant, c'est souvent bon signe.

Je n'ai pas aimé : Parfois un peu léger dans les duels.

En bref… Une troisième alternative enfin crédible derrière Hernandez et Mendy.

N'Golo Kanté : 5

J'ai aimé : C'est quand il s'est montré moins discret, en fin de première période, que la France a resserré l'étreinte.

Je n'ai pas aimé : Très discret lors de la première demi-heure, il n'a jamais vraiment trouvé son rayonnement du Mondial.

En bref… Un petit Kanté.

Tanguy Ndombélé : 6,5

J'ai aimé : Il a parfaitement cassé les lignes en se projetant avec autorité (69e) ou via des ouvertures tranchantes comme celle, sublime, pour Mbappé (30e). Il confirme que, dans la transition, il peut être un recours efficace à Pogba.

Je n'ai pas aimé : Il doit gagner en impact dans la récupération et a semblé souvent à contretemps dans ce secteur avant la pause.

En bref… Décidément sans complexe.

Remplacé par Nabil Fekir (70e).

Blaise Matuidi : 5

J'ai aimé : Son excellent début de match au cours duquel il s'est démultiplié. Il a d'abord offert un ballon de but à Giroud (5e) avant de faire parler son volume de jeu à la récupération.

Je n'ai pas aimé : Il s'est peu à peu éteint à mesure que le match ronronnait. Disponible mais pas toujours juste dans ses choix.

En bref… Il est sans doute temps de le replacer dans le cœur du jeu.

Kylian Mbappé : non noté

J'ai aimé : Un renversement de terrain fantastique pour Matuidi (5e), des courses toujours aussi tranchantes mais il n'est jamais allé au bout de ses idées.

Je n'ai pas aimé : Il n'a pas toujours fait les bons choix en situation dangereuse et il a gâché deux belles munitions (5e, 30e). Son dribble raté à 25 mètres plein axe aurait pu causer beaucoup des dégâts. Il ne peut pas se permettre de perdre des ballons dans des zones de jeu aussi dangereuses.

En bref… Des idées inabouties.

Touché à l'épaule le Parisien a été remplacé par Florian Thauvin (36e).

Florian Thauvin : 4,5

J'ai aimé : Il s'est d'abord distingué par ses gros efforts défensifs qui ont soulagé Pavard. Le Marseillais a tenté sur son côté mais sans jamais trouver l'ouverture.

Je n'ai pas aimé : Une prestation encore brouillonne. Thauvin a décidément du mal à se mettre en évidence avec les Bleus. Il donne l'impression de ne jamais se sortir de l'à-peu-près.

En bref… A force de laisser passer sa chance, il prend le risque de disparaître du groupe.

Antoine Griezmann : 6,5

J'ai aimé : Il a retrouvé son rôle de chef d'orchestre avec une vraie réussite. Dans tous les bons coups, il a parfaitement lancé Mbappé (15e) ou Ndombélé (69e) et mené avec inspiration la plupart des offensives tricolores. C'est lui qui provoque le penalty qu'il a laissé, en grand seigneur, à un Giroud en panne de confiance. Toujours aussi discipliné dans le repli, il a participé à l'homogénéité du bloc.

Je n'ai pas aimé : On aimerait le voir plus proche du but mais il ne peut pas être partout.

En bref… Un Grizou en mode Coupe du monde.

Olivier Giroud : 5

J'ai aimé : Son 33e but en bleu, un penalty plein de sang froid qui lui permet de ressortir la tête de l'eau. Sa seconde période fut plus aboutie avec des duels enfin gagnés.

Je n'ai pas aimé : Son début de match où il a manqué soit de spontanéité soit de précision, signe d'un manque de confiance évident.

En bref… Un but comme une bouffée d'oxygène.

Remplacé par Alassane Pléa.