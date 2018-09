Neymar sur l’arbitre de Brésil - Salvador : "Ce gars vient nous arbitrer et il fait tout ce cirque"

À première vue, Neymar avait tout pour être satisfait après la victoire du Brésil face au Salvador mardi (5-0). Buteur et double passeur décisif, le capitaine de la Seleção était pourtant très remonté après la rencontre. La raison ? L'attitude de l’arbitre américain, Jair Marrufo. Selon l'attaquant du PSG, qui a été averti juste avant la mi-temps à la suite d'une simulation dans la surface adverse, ce dernier lui a "manqué de respect".

"Un manque de respect"

"Je ne sais pas ce que je dois faire pour vivre avec cette réputation", explique tout d'abord O'Ney dans des propos relayés par Globoesporte. "Je ne peux pas ne pas sauter sur ce genre d’action. Je dois en finir avec ça, mais ça ne dépend pas de moi parce que je n’ai rien dit, je suis resté dans mon match. L’arbitre ? C’est un manque de respect, pas seulement pour moi, mais aussi pour mes coéquipiers. Jouer avec un carton c’est compliqué", poursuit-il. Avant d'en remettre une couche.

"S’il ne veut pas me siffler de penalty, il n’y a pas de problème, mais me mettre un carton, ce n’était pas nécessaire", estime Neymar, qui ajoute que l'arbitre n'a "pas été correct" en faisant "tout ce cirque". Le tout alors qu'il "vient arbitrer un match de la sélection brésilienne", l'une "des plus grandes équipes nationales".