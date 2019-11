Au bord de la crise après 5 matches sans victoire, le Brésil s’est remis la tête à l’endroit ce mardi, en balayant proprement la Corée du Sud (3-0) à Abou Dabi. Lucas Paqueta a ouvert le score au terme d’une belle action collective (9e). Puis Philippe Coutinho, qui a brillamment mené le jeu de son équipe en première période, a fait le break d’un superbe coup franc (36e). Dans le même temps, les velléités sud-coréennes sur des tirs de loin se sont heurtées à un vigilant Alisson. Après un jeu en triangle, Renan Lodi s’est offert une deuxième passe décisive pour le but de Danilo (60e), pliant un match maîtrisé de bout en bout.

La tête de Tite, sélectionneur du Brésil depuis juin 2016, pouvait tomber en cas de contre-performance. La Seleção n’avait plus connu 6 matches de suite sans gagner depuis 2001, et la Corée du Sud, invaincue depuis 9 matches, avait tout du piège. Mais Coutinho, décevant face à l’Argentine (0-1), a vite mis ses coéquipiers sur les bons rails. Une feinte puis un décalage ont permis à Lodi de déposer le ballon pour la tête de Paqueta (9e). Maître du ballon, le Brésil n’a quasiment eu aucune situation chaude dans sa surface. Il le doit surtout à un grand Militão aux côtés de Marquinhos, capitaine, alors que Thiago Silva est resté sur le banc.

Entre deux orientations du jeu, Philippe Coutinho s’est chargé du but du break, un splendide coup franc dans la lucarne de Cho (36e). Très actif, le milieu du Bayern a même failli marquer contre son camp sur un dégagement qui a heurté le poteau (42e). La meilleure occasion sud-coréenne du match, malgré un Heung-Min Son qui a tout essayé. En seconde période, le Brésil a fait preuve de continuité et enfoncé le clou au terme d’une longue séquence de possession. Richarlison et Coutinho ont combiné en triangle avec Lodi, qui a servi Danilo pour une frappe en lucarne depuis l’entrée de la surface (60e). Nette et sans bavure : la victoire du Brésil permet à tout un pays de souffler d’ici à la prochaine trêve internationale. Et en attendant le retour de Neymar.