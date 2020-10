Menés par Mahrez, Brahimi, Feghouli ou encore Bennacer, les Fennecs ont d'abord concédé l'ouverture du score par Corona (43e). Mais Bennacer ne laissait pas le temps aux siens de douter en égalisant deux minutes plus tard d'une frappe du gauche. Réduite à 10 après l'expulsion de Guedioura (55e), l'Algérie trouvait les ressources pour prendre les devants grâce à l'incontournable Riyad Mahrez (67e) d'une belle frappe du gauche parfaitement placée. Et alors qu'ils pensaient avoir fait le plus dur, les hommes de Djamel Belmadi ont fini par se faire surprendre en toute fin de rencontre par Diego Lainez (87e).