Football

VIDEO DEBRIEF - Giroud va-t-il rattraper Henry ? "C’est loin d’être impossible"

EQUIPE DE FRANCE - Avec ses 41e et 42e buts signés mercredi soir face à l'Ukraine, Olivier Giroud est désormais le 2e meilleur buteur des Bleus, devant Michel Platini. Et derrière Thierry Henry, qui garde 9 buts d'avance. L'ex-Montpelliérain parviendra-t-il à battre ce record d'ici sa retraite l'année prochaine ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis estiment qu'il en est tout à fait capable. (Réal: SP)

00:05:59, 7296 vues, 07/10/2020 à 23:23