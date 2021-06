Football

France - Pays de Galles : Comment Karim Benzema a déjà bonifié les Bleus sans les dénaturer

MATCHES AMICAUX - Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier reviennent sur le retour de Karim Benzema en équipe de France. Pour eux, le Madrilène a non seulement réussi son retour mais il a surtout bonifié le jeu des Bleus sans remettre en cause leur équilibre. Même si les circonstances du match empêchent de tirer des conclusions définitives.

00:06:31, il y a quelques secondes