FC BARCELONE-JUVENTUS TURIN (1-0)

48e. Les Blaugrana font preuve de beaucoup d'aisance technique dans ce match, signe que la préparation a été bonne.

46e. Plusieurs changements côté Juve avec les entrées de Chiesa, Kulusevski et McKennie.

46e. C'est parti pour la deuxième période !

Mi-temps. Le FC Barcelone mène 1 à 0 face à la Juventus Turin grâce à un but rapide de Depay. Les Blaugrana ont dominé, mais Neto a quand même dû réaliser quelques parades.

Depay fête son but face à la Juventus Turin Crédit: Getty Images

45e+1. La parade de Neto encore, sur un coup franc bien frappé par Ronaldo !

45e. La Juve en montre un peu plus à l'approche de la pause.

44e. Et Neto qui écoeure encore Morata...

42e. Depay envoie le ballon au second poteau, vers Busquets. Corner pour le Barça.

42e. Grosse faute sur Dest de la part de Ronaldo, qui offre un coup franc intéressant au FC Barcelone.

40e. Bentancur chipe le ballon dans les pieds de Roberto. Il se projette puis lance Morata, signalé hors-jeu.

38e. Neto qui s'impose encore, cette fois en fermant bien son angle sur une reprise de Morata !

37e. LA FRAPPE DE BRAITHWAITE ! Oublié dans l'axe entre deux défenseurs, l'attaquant bute sur Szczesny. L'arbitre siffle une position de hors-jeu.

35e. Carton jaune pour Braithwaite, très, très en retard sur Sandro.

34e. Transversale un peu trop longue d'Alba en direction de Depay, parti dans le couloir gauche.

32e. De Sciglio qui prend sa chance de loin après un ballon en retrait de Ronaldo. La trajectoire est flottante et Neto est heureux de voir la frappe passer à côté de sa lucarne.

29e. LA FRAPPE DE DEMIR ! Il gratte un ballon dans les pieds de De Sciglio puis oblige Szczesny à une parade du pied pour empêcher le deuxième but du FC Barcelone !

28e. Oh le une-deux entre Depay et Alba dans un espace réduit. Le défenseur est signalé hors-jeu mais la connexion entre les deux joueurs semble fonctionner.

26e. 67 % de possession de balle pour le FC Barcelone, à l'approche de la première demi-heure.

25e. Ronaldo s'agace déjà et commet une faute sur Depay.

22e. Corner pour le Barça, après un centre très dangereux de Alba, venu dédoubler dans le dos de Depay.

20e. PAS DE DEUXIEME BUT POUR LE BARCA ! Superbe jeu en triangle entre Braithwaite, Depay et Griezmann, dans un petit périmètre. Le Français est signalé hors-jeu après avoir buté sur Szczesny. Alba avait bien suivi en renard pour le 2 à 0.

20e. C'est pour le pied gauche de Griezmann, qui frappe en puissance mais ne trouve pas le cadre de Szczesny.

19e. Encore un bon coup franc obtenu par le Barça, consécutif à une faute sur Demir, plein axe, aux abords de la surface.

16e. Aïe le contrôle qui échappe à Morata, alors qu'il y a de l'espace devant lui après une bonne passe de Ronaldo.

15e. LA PARADE DE NETO ! Enfin un bon mouvement pour la Juve, avec une montée de Bentancur qui a deux solutions. Il sert Morata, qui ne parvient pas à se mettre en position de frappe mais sert Ronaldo. Le Portugais bute sur le gardien du Barça.

14e. Les Blaugrana sont en total contrôle dans ce premier quart d'heure, face à une Juve très, très timide.

11e. Les supporters scandent le nom de Messi, en hommage à l'icône du club.

9e. Depay enroule du droit mais sa frappe ne redescend pas suffisamment pour trouver le cadre.

9e. De Scliglio en retard sur Griezmann. Les joueurs de la Juventus n'y sont pas pour le moment. Et il y a un coup-franc dangereux pour le Barça, excentré sur la droite.

7e. La frappe pied gauche de Dest, qui prend sa chance en entrant dans la surface depuis son couloir droit ! C'est à côté.

6e. Et Depay encore ! Il se montre disponible côté gauche pour provoquer, avant de mettre en retrait à Demir.

3e. BUT DE DEPAY ! La recrue du Barça, servie sur un plateau par Demir, ne loupe pas son 1 contre 1 avec Szczesny, qu'il trompe d'une frappe imparable du pied gauche. 1-0 ! Entame parfaite pour le Barça !

2e. Cuadrado se signale déjà par un centre en direction de la surface du Barça. Il est repoussé par la défense.

1ère. C'est parti !

21h30. Les 22 acteurs sont sur la pelouse de l'Estadi Johan Cruyff.

21h28. C'est la deuxième fois que le Barça et la Juve s'affrontent dans cette coupe de gala. La première manche avait été remportée il y a 16 ans par la Vieille Dame, après les tirs au but.

21h17. Il n'y avait aucune issue possible pour Lionel Messi au FC Barcelone.

21h11. Il s'agit en tout cas d'un beau match de préparation pour les deux équipes, qui n'ont pas encore débuté leur championnat. Le week-end prochain, la Juve aura droit à un autre choc en préparation face à l'Atalanta, tandis que le Barça accueillera la Real Sociedad pour le lancement de la Liga.

21h08. Ce trophée Joan Gamper se déroule dans des conditions très particulières pour le FC Barcelone, contraint de faire ses adieux à Lionel Messi, son joueur emblématique, alors qu'un accord avait pourtant été trouvé entre les deux parties.

21h06. Voici celle de la Juve : Szczesny, Sandro, Rugani, de Ligt, De Sciglio, Ramsey, Bentancur, Bernardeschi, Cuadrado, Ronaldo et Morata.

21h01. On commence par la composition du FC Barcelone : Neto, Dest, Araujo, Piqué, Alba, Roberto, Busquets, Demir, Depay, Griezmann et Braithwaite.

21h. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport pour suivre en direct et en intégralité le match entre le FC Barcelone et la Juventus Turin. Coup d'envoi prévu à 21h30.

