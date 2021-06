L'Angleterre assure le minimum. Ce mercredi soir, les Three Lions ont battu l'Autriche, sur la plus petite des marques (1-0), en match de préparation à l'Euro 2020. Au Riverside Stadium de Middlesbrough, l'unique but de la rencontre est à mettre à l'actif de Bukayo Saka (57e). Dimanche, les Anglais poursuivent leur préparation, contre la Roumanie, alors que les Autrichiens défieront la Slovaquie.

