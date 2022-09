Brillant avec le PSG, décisif pour l'Argentine. A deux mois de la Coupe du monde, Lionel Messi retrouve peu à peu son niveau et c'est le Honduras, battu cette nuit (3-0), qui en a fait les frais. Auteur d'un doublé, l'attaquant du PSG est l'homme du match. "La Pulga" n'est pas encore, loin s'en faut, un joueur de l'Inter Miami, le club de David Beckham évoluant en MLS qui aimerait bien l'attirer en Floride, mais s'il le devient un jour, il saura que la ferveur ne sera pas feinte pour le voir jouer.

Il faut dire que dans un Hard Rock Stadium rempli par 64 420 spectateurs vibrant comme à Buenos Aires, Messi a fait en sorte de leur en donner pour leur argent, en étant dans tous les bons coups de l'Albiceleste, désormais invaincue en 34 matches, et qui s'est imposée sans sourciller et aurait même pu rendre l'addition plus salée pour les Honduriens.

Son lob sans contrôle à une vingtaine de mètres des cages adverses, après une interception d'Enzo Fernandez qui venait d'entrer en jeu, a été un modèle d'inspiration, de facilité et de maîtrise technique, pour le troisième but de son équipe (69e) alors ultra-dominatrice. Sa 88e réalisation en 163 sélections. Plus tôt, juste avant la pause, en bon capitaine, il avait tranquillement inscrit le penalty du 2-0, en prenant à contre-pied le gardien (45+2), pour tuer tout semblant de suspense.

Proche du triplé

C'est son ouverture judicieuse par dessus la défense, à la 16e minute, qui a trouvé Papu Gómez côté gauche, lequel a centré en retrait vers Lautaro Martínez, pour l'ouverture du score. Après quoi, Messi a été la cible d'un coup d'épaule aussi violent qu'illicite de la part de Deybi Flores, justement averti par l'arbitre (20e). Ce qui a donné lieu à un accrochage supplémentaire parmi d'autres dans ce premier acte particulièrement tendu. Le N.10 argentin aurait pu ajouter un ou deux buts à son actif, s'il n'avait pas manqué sa reprise en déséquilibre dans la surface, le ballon passant au-dessus de son pied gauche après avoir été dévié par un défenseur (44e), ou si sa reprise puissante ne s'était pas trop enlevée à l'entrée de la surface (56e).

Il a bien cru réussir le triplé à la 85e minute, en reprenant le ballon de façon acrobatique dans la surface, mais il a manqué de peu le cadre. Avec cette performance d'excellente facture, Messi a confirmé qu'il traversait une période faste, entrevue sous le maillot du PSG depuis le début de saison, que ce soit en championnat de France ou en Ligue des champions. De quoi entretenir les rêves de gloire des supporters argentins à deux mois du Mondial au Qatar, où leur équipe sera opposée à l'Arabie Saoudite, au Mexique et à la Pologne dans le groupe C. D'ici-là, les Argentins joueront une autre rencontre préparatoire contre la Jamaïque, mardi à Harrison (New Jersey).

