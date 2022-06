La Seleçao s'offre une belle petite répétition. Le Brésil a débuté sa tournée asiatique par une large victoire sur la Corée du Sud, jeudi à Séoul (5-1). Remuants et très à l'aise techniquement, les hommes de Tite ont surclassé leurs adversaires. Richarlison a vite marqué (7e), le Bordelais Hwang a joliment égalisé (31e) mais Neymar a signé un doublé sur penalty (42e et 57e) puis les entrants Coutinho (80e) et Gabriel Jesus (90e+3) ont aggravé le score en fin de match.

Plus d'infos à suivre...

Ad

Qualif. Coupe du Monde - Amsud 120 billets achetés pour sa famille avant un premier but en sélection : Vinicius avait tout prévu 25/03/2022 À 12:37

Qualif. Coupe du Monde - Amsud Le Brésil déroule face au Chili, Neymar se régale 25/03/2022 À 06:49