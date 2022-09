Neymar et le Brésil continuent d’impressionner. Une démonstration, une de plus, à mettre au crédit d’une Seleçao qui fait de plus en plus figure de grande favorite en vue de la Coupe du monde. Cette fois, c’est le Ghana qui a subi les foudres de la première nation au classement FIFA vendredi au Havre (3-0). Grâce notamment à un Neymar inspiré (deux passes décisives), les Auriverdes se sont échappés avant la pause avec des buts signés Marquinhos (9e) et Richarlison (28e, 40e). En face, le Ghana s'est montré d'abord apathique, puis maladroit. Prochaine échéance pour les Brésiliens, la Tunisie au Parc des Princes mardi, ce qui sera la dernière marche avant d'entrer sur la plus grande scène mondiale, dans moins de deux mois au Qatar.

Plus d'infos à venir...

