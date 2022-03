Football

Olivier Giroud, le but qui change tout ? "Même s’il en marque 6 contre l’Afrique du Sud, ça ne change rien"

ÉQUIPE DE FRANCE - Olivier Giroud effectuait son retour avec les Bleus, vendredi face à la Côte d’Ivoire au Vélodrome. Retour par défaut, en l’absence de Karim Benzema… mais retour gagnant (2-1). Le but inscrit par l’attaquant de l’AC Milan le relance-t-il dans la course au Mondial 2022 ? Rien n’est moins sûr. L’analyse de Martin Mosnier et Maxime Dupuis depuis Marseille, dans le FC Stream Team.

00:06:18, il y a 39 minutes