Maxi Lopez attaque Wanda Nara : "Tu as emmené nos enfants à l'épicentre de la pandémie"

Entre Maxi Lopez et Wanda Nara, le calme semblait revenu depuis maintenant plusieurs mois. Mais depuis ce lundi, ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Dans une publication sur son profil Instagram, l'attaquant de 35 ans, qui évolue du côté de Crotone (Serie B), s'en est violemment pris à son ex-femme, également mère de trois de ses enfants : Valentino Gastòn, Constantino et Benedicto.

En colère, l'ancien buteur du Barça ou encore de l'AC Milan ne comprend pourquoi la compagne de Mauro Icardi, avec qui elle a eu deux autres enfants, a décidé de quitter Paris pour repartir en Italie, qui compte plus de 10.000 morts du Covid-19. Via le réseau social, Wanda Nara a en effet publié plusieurs clichés depuis Côme (Lombardie) où elle possède, avec l'attaquant du PSG, une villa luxueuse.

" Je suis indigné que tu n’en sois pas consciente "

"Je voudrais savoir pour quelle raison tu brises la quarantaine d’une pandémie mondiale, dans laquelle tout le monde est prié de ne pas sortir et exposes nos enfants à un voyage d’un pays à l’autre ?", s'interroge-t-il. "Vous vous êtes rendus à l’épicentre de la contagion (Lombardie) en Italie sans mesurer les conséquences. Que se passe-t-il dans ta tête en ces moments où la chose la plus sacrée que tu as au monde est la santé de nos enfants ? Je suis indigné que tu n’en sois pas consciente. Si vous ne voulez pas le faire pour vous-même, faites-le pour eux parce qu’aujourd’hui, tu es la mère de 5 enfants mais tu ne sembles pas le remarquer", conclut Maxi Lopez.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, la Lombardie est la région la plus touchée d'Italie. Au 29 mars, lors du dernier bilan, elle comptabilisait 6360 décès.