Le Buzz

Des stars en pagaille et des cartes boostées qui feront le bonheur de leurs heureux propriétaires : il n'y a pas de doute, l'équipe de l'année FIFA 20 a été dévoilée. EA Sports l'a annoncé lundi et les joueurs vedettes ne manquent pas, à commencer par Kylian Mbappé et N'Golo Kanté, les deux Français de cette équipe de rêve.

L'attaquant du PSG accompagne Lionel Messi et Sadio Mané en attaque. Vous l'aurez compris, Cristiano Ronaldo n'est pas là. Vainqueur de la Ligue des champions au printemps dernier, Liverpool compte cinq joueurs dans ce onze : Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Andrew Robertson en plus de l'ailier sénégalais.

Quid des notes ? Elles ont de quoi faire tourner la tête. Messi est le mieux loti de tous avec une carte à 99, soit un point de plus que ses deux compères d'attaque.