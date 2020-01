Nouvelle année, vieux classement. Tout comme en novembre 2018 ou encore janvier 2019, Kylian Mbappé est toujours le joueur le plus cher du monde début 2020 avec une valeur de 265,2 millions d'euros. C'est en tout cas ce qu'affirme l'Observatoire du football (CIES), qui a publié son classement complet ce lundi. Derrière le joueur du PSG, évalué à 218,5 millions d'euros il y a un an tout juste, on trouve Raheem Sterling (Manchester City, 223,7 millions d'euros) et Mohammed Salah (Liverpool, 175,1 millions d'euros).

Troisième début 2019, Neymar se retrouve 19e du classement 2020 avec un prix estimé à un peu plus de 100 millions d'euros. Lionel Messi (FC Barcelone, 125,5 millions d'euros) est 8e, Cristiano Ronaldo 49e (Juventus, 80,3 millions d'euros) juste derrière Paul Pogba (50,4 millions d'euros). L'an passé, "CR7" était 19e. "Onze des vingt joueurs estimés à plus de 100 millions d'euros évoluent en Premier League", explique le CIES. Passé au Barça l'été dernier, Antoine Griezmann est 9e (123,6 millions d'euros).