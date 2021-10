Football

Mercato Buzz - Le FC Barcelone lorgne une ancienne star du Paris Saint-Germain

Pour contrer la morosité ambiante et son mauvais début de saison, le Barça ciblerait un ancien serial buteur du PSG... Les Gunners, eux, pourraient remplacer Lacazette par un autre ancien lyonnais. Enfin, Alexis Sanchez bientôt en Ligue 1, on y croit ? Infos crédibles, rumeurs en bois et tractations souterraines, pour vous on fait le tour et le tri, dans ce nouveau numéro du mercato buzz.

00:02:33, il y a une heure