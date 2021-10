Football

Mercato BUZZ - Le PSG avec Leonardo prépare un gros coup du côté de l'Inter !

MERCATO BUZZ - Leonardo (PSG) veut profiter des difficultés de l’Inter. Le feuilleton Paul Pogba n’a pas avancé mais Manchester United a ciblé un international français pour le remplacer en cas de départ. Newcastle veut s’offrir un mercato solide. Infos crédibles, rumeurs en bois et tractations souterraines, pour vous on fait le tour et le tri, dans ce nouveau numéro du mercato buzz.

00:03:05, il y a 36 minutes