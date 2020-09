" On ne sait pas s'il faut rire ou pleurer... ". Voilà ce qu'écrivait La Gazzetta dello Sport dans son édition de mercredi, au lendemain des révélations concernant le vrai-faux examen d'italien de Luis Suarez. Alors que l'enquête poursuit son cours, et que le procureur de la Fédération italienne de football (FIGC) a lui aussi décidé de se saisir de l'affaire, l'agence de presse ANSA révèle de nouveaux détails ce jeudi.

"Comment tu t'appelles ?", "Je m’appelle Luis Suarez et je suis uruguayen" : voilà comment aurait débuté l'examen selon l'ANSA. Quelques jours avant de le passer, Luis Suarez, alors attaquant du FC Barcelone, aurait reçu un fichier PDF, dans lequel il pouvait y trouver les questions prévues et les réponses à donner. Le "Pistolero" devait par exemple indiquer "où se trouvait la pastèque et le supermarché" entre deux images, bien évidemment envoyées auparavant.