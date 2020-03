Il y a bientôt deux ans, l’équipe de France s’offrait un second titre mondial. De tous les joueurs qui ont décroché la deuxième étoile, aucun n’avait vécu, de près, l’épopée des Bleus de Michel Hidalgo au début des années 1980. Et, même s’il est évidemment impossible d’en avoir la certitude, il y a fort à parier que ni la génération de Griezmann, ni celle de Zidane n’auraient été capables de réussir de telles prouesses sans les fondations érigées par le sélectionneur de la bande à Platini.

Qu’était l’équipe de France avant Hidalgo ? Rien. Ou presque. Certes, Just Fontaine et Raymond Kopa l’avaient menée sur le podium au Mondial de 1958 en Suède. "Mais après, c’était une morne plaine", nous rappelle Alain Giresse, l’un des plus fidèles lieutenant de l’emblématique entraîneur. Jusqu’au début des années 1980, la sélection tricolore faisait ce qui est inimaginable aujourd’hui : elle s’absentait des grands tournois ou, au mieux, y faisait de la figuration.

Avec lui, le foot français a "relevé la tête"

Hidalgo a définitivement mis fin à cette époque. Dans la mémoire collective, il l’a fait par le jeu. C’est une réalité. Elle est néanmoins incomplète. Avant de construire une équipe plaisante autour de l’un des plus grands joueurs de l’histoire - Platini -, le coach a réussi un autre tour de force. "Il nous a complètement décomplexés, confie Giresse. Il nous a fait croire en nos qualités et au jeu qu’il voulait que l’on pratique en nous persuadant que l’on était capable de le pratiquer."

Michel Hidalgo avec le trophée de l'Euro 84 à ses côtés.Getty Images

Il s’agissait là d’un premier exploit. Hidalgo a semé dans l’esprit de ses hommes l’idée qu’ils pouvaient réussir là où tous leurs prédécesseurs avaient échoué. Et l’a faite germer jusqu’à remporter l’Euro, en 1984.

"Il faut mesurer la chance d’avoir eu un entraîneur comme lui, confie Giresse. Il disait : 'Nous sommes Français, nous allons jouer avec nos qualités. Arrêtons de se référer à droite ou à gauche. Il ne faut pas se tourner vers les autres pays pour essayer de les imiter. Imposons ce que nous sommes capables de faire. Nous avons les moyens'. C’était un discours nouveau. Nous, Français, étions toujours un peu sur la réserve au moment d’aborder la compétition. Lui, non. Il a balayé tout ça. La période 78-86 a démontré que le football français pouvait relever la tête."

" Donnez le ballon à Gigi, Michel ou Bernard. Ils sauront quoi en faire "

Avec lui, la France n’avait plus peur de l’Allemagne, de l’Argentine ou des Pays-Bas. Et après avoir allégé les esprits, Hidalgo a libéré les joueurs. "Par le jeu, il a complètement décomplexé le foot français face aux grandes nations, nous précise Bernard Genghini, l’un des premiers membres du carré magique. Il aimait aligner beaucoup de joueurs offensifs, parfois un peu trop ! Mais c’est ainsi qu’il a fait peur aux équipes adverses. Il tenait à ses principes, et au plaisir dont il nous parlait tout le temps."

Michel Hidalgo console Marius Trésor lors du Mondial 1982Getty Images

Sous ses ordres, les Bleus s’amusent. "Je pense que cela a donné du plaisir à tous les observateurs de nos matches", estime Giresse. Et Genghini d'ajouter : "Au début, il disait souvent aux défenseurs : 'ne vous embêtez pas, donnez le ballon à Gigi (Giresse), Michel (Platini) ou Bernard (Genghini). Ils sauront quoi en faire’." L’entraîneur ne s’était pas trompé. Heureusement. Sinon, la suite de l’histoire n’aurait peut-être pas été aussi belle.

AVEC GLENN CEILLIER