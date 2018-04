Avant de filer au Galaxy, Zlatan Ibrahimovic aurait repoussé une offre délirante de Chine

Zlatan Ibrahimovic a préféré le soleil de Los Angeles aux millions chinois. C'est ce que prétend en tout cas le média américain Sports Illustrated ce mercredi, confirmant au passage son information du 22 mars dernier, à savoir que Zlatan Ibrahimovic toucherait 1,2 million d'euros par saison au Galaxy, soit le maximum autorisé par la MLS pour un joueur non-désigné.

Le statut de joueur désigné permet pour ceux qui le possèdent de toucher un salaire supérieur au plafond fixé par le championnat nord-américain. Par effectif, les franchises de MLS peuvent avoir trois joueurs désignés. Et le LA Galaxy en avait déjà trois avant l'arrivée d'Ibrahimovic en la personne de Romain Alessandrini et des deux frères Dos Santos.

Un club chinois offrait 100 millions de dollars à Ibra

Zlatan Ibrahimovic a-t-il donc fait un énorme sacrifice financier en signant en MLS ? Oui, car il gagnait, selon divers médias anglais, environ 20 millions d'euros par an à Manchester United lors de sa première saison. Selon Jovan Kirovski, directeur technique du LA Galaxy, le Suédois a même tourné le dos à une offre mirobolante de Chine pour rejoindre le Galaxy.

Un contrat de plusieurs années, pour un montant total de 100 millions de dollars (soit 81 millions d'euros), aurait ainsi été refusé par le Suédois. L'agent d'Ibra, le célèbre Mino Raiola, aurait d'ailleurs été la personne la plus difficile à convaincre lors des négociations. "Êtes-vous sérieux ?" aurait par exemple lancé le sulfureux agent aux dirigeants du Galaxy après avoir appris le salaire que proposait la franchise de Los Angeles à son poulain.

En contact avec Ibra depuis son époque parisienne, Kirovski a également révélé avoir obtenu l'accord du joueur il y a quatre mois, mais sa venue était plutôt prévue pour cet été. "Et tant que ce n'était pas signé, tout pouvait se passer", rappelle aujourd'hui le dirigeant, soulagé.

Finalement, l'élimination précoce de Manchester United en Ligue des champions, mais surtout le temps de jeu inexistant du Suédois depuis décembre dernier, ont accéléré les choses et Zlatan a honoré sa promesse plus tôt que prévu. Pour le plus grand bonheur du LA Galaxy et de la MLS, qui ont pu profiter dès le week-end dernier de ses talents.