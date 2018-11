MLS - Atlanta en finale au détriment des Red Bulls de New York

Moins de deux ans après ses débuts dans le championnat nord-américain, Atlanta a décroché jeudi son billet pour la finale, dont elle sera la grande favorite le 8 décembre face à Portland. Le choc entre les deux meilleures équipes de la MLS n'a pas vraiment tenu ses promesses. L'issue de la finale de la conférence Est avait été déjà décidée dès le match aller, conclu sur le score sans appel de 3 à 0 en faveur d'Atlanta, face aux New York Red Bulls.

Dos au mur, devant son public, la franchise new-yorkaise qui avait bouclé la saison régulière avec 71 points, nouveau record MLS, n'a pas réussi à bousculer ni à faire douter Atlanta. Les Red Bulls ont sauvé l'honneur en s'imposant 1 à 0 grâce à un but dans le temps additionnel (90+4) par Tim Parker, mais la saison 2018 est un nouvel échec pour la franchise historique de New York qui court toujours après son premier titre de champion MLS.

L'expérience de Portland

Tout se présente en revanche bien pour Atlanta qui dispose d'une attaque prolifique portée par le Vénézuélien Josef Martinez, auteur de 31 buts en saison régulière, nouveau record du championnat. Son entraîneur, l'Argentin Gerardo Martino qui quittera son poste après la finale, sans doute pour prendre la direction de la sélection mexicaine, a mis en place un dispositif qui a maîtrisé sans mal les Red Bulls qui avaient surclassé son équipe (2-0) en septembre durant la saison régulière.

Avec le soutien des 70.000 spectateurs attendus pour la finale, Atlanta sera favori, mais Portland a l'expérience d'un titre (2015) et voyage très bien depuis le début des play-offs. Les Timbers sont allés chercher leur qualification à Dallas au 1er tour (victoire 2-1), à Seattle aux tirs au but au tour suivant, et à Kansas City jeudi.

Le Sporting KC qui avait ramené un nul prometteur de Portland (0-0), avait bien débuté la rencontre en ouvrant la marque à la 20e minute. Mais Portland s'est réveillé au retour des vestiaires avec des buts de Sebastien Blanco (52) et de Diego Valeri. Le Sporting KC a repris espoir à la 81e minute par Gerso Fernandes, mais Valeri a définitivement assuré la qualification de son équipe dans le temps additionnel (90+9).