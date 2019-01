MLS - Ibrahimovic : "Pour moi, on est numéro un ou rien"

Zlatan Ibrahimovic, a assuré samedi que sa priorité avait toujours été de rester en MLS après une première saison 2018 convaincante qui avait réveillé l'intérêt de clubs européens. "Ma priorité N.1 a toujours été de rester au Galaxy, car j'ai le sentiment que j'ai encore beaucoup plus de choses à donner au club, à la MLS et aux supporteurs, a déclaré "Ibra" lors d'une conférence de presse à Los Angeles. La façon dont on a terminé la saison n'était pas une situation normale pour moi, car normalement où je vais, je gagne".

L'attaquant suédois n'a pas supporté l'élimination prématurée de son équipe dans la course au titre. "Ne pas gagner (un titre), ce n'est pas OK pour moi, nos supporters méritaient mieux que ce qu'on leur a offert. C'était vraiment une situation nouvelle pour moi, ne pas se qualifier pour les play-offs était catastrophique. Pour moi, on est N.1 ou rien", a poursuivi l'ancien buteur du PSG. Pour sa première saison en MLS, "Ibra" a marqué 22 buts en 27 matches, mais son équipe a terminé à la 7e place de la conférence Ouest, la première non-qualificative pour les play-offs.

Vidéo - Le Galaxy et Ibrahimovic tombent de haut 01:25

"J'aurais pu signer deux, trois ou quatre ans"

Après plusieurs semaines d'incertitude, alors que l'AC Milan, l'un de ses anciens clubs, l'aurait approché, Ibrahimovic, 37 ans, a prolongé son contrat d'un an avec le Galaxy, pour devenir le joueur le mieux payé de MLS. "La première saison a plus été pour moi de savoir comment je me sentais après ma blessure (au genou droit en avril 2017 avec Manchester United, NDLR), je n'avais pas joué pendant un an et demi, mais il m'a fallu dix minutes pour montrer au monde qui j'étais et que j'étais encore bien vivant", a-t-il rappelé, en référence à son premier but en MLS, une superbe frappe de 35 m, dès son premier match sous le maillot du Galaxy le 31 mars 2018.

Si son contrat ne porte que sur une saison, jusqu'en décembre 2019, le colosse suédois ne pense pas encore à la retraite. "Pour cette deuxième saison, je veux sentir qu'on peut relever le défi (de gagner le titre), a insisté "Ibra". Je jouerai tant que je serai performant. J'aurais pu signer pour deux, trois ou quatre ans, car le Galaxy croit en moi, mais je leur ai dit 'Prenons les saisons les unes après les autres'", a-t-il conclu.