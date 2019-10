Schweinsteiger dit stop. Le milieu de terrain allemand a annoncé la fin de sa carrière à l'âge de 35 ans. Deux jours après la fin de la saison régulière en Major League Soccer (MLS), le milieu de terrain du Fire de Chicago a décidé qu'il était temps de raccrocher.

Il s'est adressé à ses fans sur les réseaux sociaux pour leur adresser sa décision "Chers fans, le moment est venu et je terminerai ma carrière à la fin de cette saison. Je tiens à vous remercier, vous et mes équipes, FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire et la sélection allemande. Vous avez fait en sorte que tout cela soit possible pour moi !", a précisé le joueur. "Et bien sûr, je voudrais également remercier mon épouse Ana Ivanovic et ma famille pour leur soutien. Dire au revoir en tant que joueur me donne un peu de nostalgie, mais je suis également impatient de relever les défis passionnants qui m’attendent bientôt. Je resterai fidèle au football. Merci beaucoup pour le temps que nous avons passé ensemble, j’aurai toujours une place pour vous dans mon cœur !" a-t-il ajouté.

Un monument du football allemand

Légende du Bayern Munich (2002-2015) avec qui il a décroché la C1 (2013) et champion du monde 2014 avec la Manschaft (il a disputé quatre fois l'Euro et trois fois le Mondial), "Schweini" avait aussi marqué Manchester United de son empreinte en décrochant la Ligue Europa (2017). Il évoluait en MLS depuis trois saisons. Avec la retraite de Schweinsteiger, c'est une page du football du XXIe siècle qui se tourne.

