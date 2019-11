Seattle a remporté le championnat nord-américain de football après son succès, dimanche, face à Toronto (3-1), en finale de la Coupe MLS. Les Sounders, 2e de la Conférence Ouest derrière le Los Angeles FC, décrochent le deuxième titre en MLS de leur histoire. La franchise canadienne, elle, chute à nouveau en finale, face à Seattle, comme lors de l'édition 2016.

Les Seattle Sounders n'ont pas vraiment dominé la partie mais ont pu profiter d'un tir dévié, plutôt chanceux, de Kelvin Leerdam pour ouvrir le score (57e). Entré en cours de jeu, Victor Rodriguez a marqué le deuxième but d'un joli plat du pied (76e) avant que Raul Ruidiaz (90e) ne crucifie une équipe de Toronto, pourtant offensive et persévérante. Jozy Altidore, qui était incertain pour blessure et a finalement commencé le match sur le banc, a réduit le score en fin de match (93e).

Trop tard pour empêcher les fans de Seattle de fêter ce nouveau titre. Le premier avait déjà été remportée contre Toronto en 2016 (0-0, 5-4 t.a.b.), avant la revanche des Canadiens l'année suivante (2-0). Cette fois, à domicile, Seattle a eu la belle.