Les principales têtes d'affiche de la MLS seront présentes pour affronter l'Atlético de Madrid le 31 juillet à Orlando dans le cadre du All-Star Game organisé depuis 2005.

A un mois de l'événement, la MLS a dévoilé sa liste de 26 joueurs sélectionnés qui comprend la majorité des attractions du championnat nord-américain. Sans surprise, on y retrouve Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy), actuel deuxième au classement des meilleurs buteurs, les deux anciens mancuniens Wayne Rooney (DC United) et Nani (Orlando City), l'ancien bavarois Bastian Schweinsteiger (Chicago) ainsi que le meilleur buteur du championnat, Carlos Vela (Los Angeles FC).

Seule surprise, la présence du défenseur franco-malgache de Minnesota, Romain Métanire, sélectionné par le coach James O'Connor. Formé à Metz et joueur du Stade de Reims entre 2017 et 2019, Métanire est actuellement en Egypte pour disputer la CAN avec le Madagascar.