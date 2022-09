Football

MLS - Chicharito a voulu régaler avec les LA Galaxy mais il manque sa panenka

MAJOR LEAGUE SOCCER - Chicharito a eu manifestement les yeux plus gros que le ventre cette nuit avec les LA Galaxy. Alors que son équipe obtient un penalty en fin de match face au Sporting Kansas City, le Mexicain souhaite se faire plaisir et tente une panenka... complètement ratée. John Pulskamp arrête sans souci et préserve le score de 2-2 à l'issue de ce match.

