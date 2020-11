L'annonce de la mort de Diego Maradona à l'âge de 60 ans est un séisme à l'échelle planétaire qu'on ne peut mesurer. Quelques minutes après la confirmation de sa disparition ce mercredi, de nombreux hommages lui ont été rendus, notamment sur les réseaux sociaux. Bien que joueur de football, puis entraîneur, Maradona dépasse le simple cadre du sport, surtout dans son pays en Argentine.

Son image est indissociable de celle du Napoli, le club de sa carrière en Europe avec qui il a remporté deux fois le Scudetto en 1987 et 1990 (plus un doublé avec la Copa Italie en 1987) et où sa vie a changé en bien et en mal. Le club italien a tweeté un hommage avec peu de mots, mais suffisant pour qu'on comprenne l'importance de l'Argentin. "Pour Toujours. Au revoir Diego", peut-on lire. Une photo de la célébration du titre de 1987 accompagne ce tweet.

Quelques minutes plus tard, un deuxième message a été écrit par le club transalpin. "Tout le monde attend nos mots. Mais quels mots peut-on utiliser pour exprimer la douleur que nous ressentons ? Maintenant, c’est le moment des larmes. Puis viendra celui des mots.”

Maradona avait été recruté par Naples sous l'impulsion du sulfureux Luciano Moggi, directeur sportif à l'époque. Au micro de RMC, Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, a annoncé vouloir renommer le San Paolo, "San Paolo Diego Maradona". Avant de rejoindre Naples, Maradona avait évolué au FC Barcelone pendant deux années entre 1982 et 1984. Il reviendra ensuite en Espagne en septembre 1992 pour évoluer au Séville FC, sous les ordres de César Luis Menotti. Mais là aussi, la magie n'opèrera pas. Il rentrera en Argentine en 1993 pour y finir sa carrirère avec fracas à Newell's, puis Boca.

Malgré quelques coups de génie dont il avait le secret, son passage par le club catalan n'avait pas été une réussite. Et son aura n'y est pas la même Il avait même subi la plus grosse blessure de sa carrière lors d'un terrible duel face à l'Athletic Club Bilbao, où Andoni Goikoetxea lui avait fracassé la cheville le 24 septembre 1983. Cheville fracturée, Maradona était resté plus de trois mois et demi sans jouer. Un miracle et pas le dernier. Le Barça a évidemment rendu hommage à son ancien meneur de jeu. "Merci pour tout Diego." A Barcelone, Maradona a découvert son côté sombre, celle d'un consommateur de drogues.

L'autre club de sa vie, c'est le Xeneize, Boca Juniors. Passé de manière très succincte à Boca (en 1981/1982, puis de 1985 à 1987), Maradona y est quand même un dieu dans tous les sens du terme car Boca est son quartier, lui le natif de la banlieue de Buenos Aires. "Remerciements éternels. Tu es éternel Diego", a écrit le club argentin sur son compte Twitter. Maradona est né le 30 octobre 1960 à Villa Fiorito, un quartier très pauvre de la banlieue de Buenos Aires.

Sélectionné à 91 reprises avec la sélection d'Argentine, avec qui il a remporté la Coupe du monde en 1986 et ajouté une deuxième étoile au maillot albiceleste avant d'en devenir le sélectionneur, Maradona reste évidemment le joueur absolu, la référence pour le maillot ciel et blanc. "ETERNO", soit "éternel", a écrit la Fédération argentine de football à travers le compte officiel de la sélection. "A bientôt Diego. Tu seras éternel dans chaque coeur de la planète football."

Pelé : "J'ai perdu un ami"

Souvent opposé à Pelé pour le titre de meilleur joueur de l'histoire, Maradona a laissé une trace indélébile dans l'esprit du Brésilien qui a écrit un message sur son compte Twitter. "Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde entier a perdu une légende. (...) Un jour, j'espère qu'on pourra jouer au ballon ensemble au ciel."

Très attendue, la réaction de Lionel Messi est tombée peu après 19h00 sur ses réseaux sociaux. "C'est un jour triste pour tous les Argentins et pour le football. Il s'en va mais il ne s'en va pas vraiment, parce que Diego est éternel. Je reste avec tous les beaux moments vécus à ses côtés et je voudrais en profiter pour envoyer mes condoléances à toute sa famille et à ses amis. Repose en paix."

Cristiano Ronaldo a lui écrit un long texte sur Twitter en portugais. "Aujourd'hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie. Il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il était un magicien unique. Il part beaucoup trop tôt mais laisse un héritage qui n'a aucune limite. Il laisse aussi un vidé qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, tu ne seras jamais oublié."

"Le meilleur de l'histoire du football"

Son ancien coéquipier en sélection, Osvaldo Ardiles, lui a écrit un superbe hommage sur Twitter. "Merci mon petit Diego. Merci pour ton amitié, pour ta camaraderie, pour ton football qui était sublime et incomparable. Tu es tout simplement, le meilleur joueur de l'histoire du football. On a partagé tellement de moments tous les deux. Je n'arrive pas à en choisir un. Repose en paix mon ami."

Mario Kempes lui a également adressé un message. "L'un des grands du football argentin est parti. Diego Armando Maradona est mort ce jour. Je voudrais avoir quelques mots pour sa famille, ses amis et je leur adresse mes condoléances."

Gary Lineker y est allé aussi de son hommage. Présent lors du mythique quart de finale entre l'Argentine et l'Angleterre le 22 juin 1986 - le fameux match où Maradona avait marqué de la main et inscrit un but sur un solo démentiel - et même buteur ce jour-là, l'ancien attaquant a également reconnu que le n°10 était un géant, à travers un magnifique texte. "Avec du recul, il est le plus grand joueur de ma génération et probablement le plus grand de tous les temps. Après une vie magnifique, mais troublée, espérons qu'il puisse retrouver du repos dans les mains de Dieu. Repose en paix Diego."

Il y a quelques jours, Maradona avait concédé dans le dernier entretien de sa vie, donné au magazine France Football, qu'il n'avait qu'un souhait, c'est mettre un autre but à la Three Lions, mais avec sa main droite.

"Toujours présent dans nos coeurs"

Parmi les joueurs et anciens, les hommages ont afflué. Lancé en sélection d'Argentine en 2010 par Maradona même, Javier Pastore lui a écrit un message de remerciements. "Je ne vais jamais t'oublier Diego. Tu seras toujours présent dans nos coeurs, mais aussi quand on touche un ballon."

Egalement sélectionné lors du passage de Maradona comme sélectionneur, Javier Mascherano a écrit un message.

L'idole de Drogba est partie, Mbappé lui rend hommage

Kylian Mbappé a également rendu hommage à l'Argentin, en anglais, et a même changé la photo de son profil sur Twitter. "Repose en paix, légende. Tu resteras dans l'histoire du football pour toujours. Merci pour tout le bonheur que tu as offert au monde entier."

Didier Drogba a également rendu hommage au "Diez". "Mon idole est décédée. Repose en paix Diego Armando Maradona. Cela a été mon premier maillot de football, l'homme responsable de mon amour pour le football. Merci El Pibe."

