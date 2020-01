Fin du suspense pour les supporters du PSG. Jeudi, à quelques heures du NBA Paris Game entre Charlotte et Milwaukee, le club de la capitale a officiellement présenté son 4e maillot pour la saison 2019-2020, en collaboration avec Jordan Brand, et il s'agit bien de la tunique qui circulait depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux.

Le 4e maillot du PSGOther Agency

Un maillot finalement similaire aux dernières collaborations entre le PSG et la marque de Michael Jordan, avec "un noir discret arborant le logo emblématique de Jumpman" et "les couleurs vives du drapeau français" en guise de bande centrale. Pour la présentation, les leaders de Ligue 1 ont évidemment misé sur leurs deux superstars, Kylian Mbappé et Neymar, accompagnés de trois coéquipiers et du basketteur français Nicolas Batum (Charlotte Hornets).

En plus du maillot, que les hommes de Thomas Tuchel inaugureront le 1er février au Parc des Princes face à Montpellier, le PSG annonce une "collection complète de produits lifestyle, incluant des produits kids et accessoires".