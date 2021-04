La classe ne se transmet pas que sur le terrain. Grand artisan de la qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des champions , Neymar Jr a également fait parler de lui pour sen engagement au Brésil. Le numéro 10 auriverde a en effet maintenu le salaire des employés de "L'Institut Neymar Jr", et ce alors même que l'établissement est fermé depuis plus d'un an désormais.

Alors que la situation épidémique liée au Covid-19 s'est empirée au Brésil ces dernières semaines, l'institut Neymar Jr a partagé un communiqué expliquant que la famille du joueur brésilien utilisait ses propres ressources pour continuer de payer les 142 employés et collaborateurs du site. L'institut Neymar Jr vise à accueillir quelque 3000 enfants et adolescents de Praia Grande, ville de l'Etat de Sao Paulo, pour leur offrir un accès à des activités sportives et éducatives. Les installations sont fermées depuis mars 2020, ce qui n'empêche pas la star brésilienne de maintenir le financement de l'établissement, pour un montant estimé à 90 000€ par mois.

"Nous l'avons fait avec nos propres ressources, en raison de la difficulté des entreprises, a expliqué Neymar Sr dans un communiqué publié sur le site de l'institut. Et car les supporters continuent de nous apporter le soutien nécessaire". Un beau geste hors-terrain de la part du génie parisien, qui a déjà annoncé que son geste durerait jusqu'à ce que l'activité de l'institut puisse reprendre.

