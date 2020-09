C'est aussi ça le monde d'après. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, onze fois sacrés Ballon d'Or à eux deux, ne font pas partie des trois nommés pour le titre de meilleur joueur UEFA de l'année, pour la première fois depuis la création du trophée. Comme France Football a décidé de ne pas décerner de vainqueur pour l'édition 2020, crise sanitaire oblige, ce trophée individuel honorifique aura encore plus d'importance cette année. L'un de ces trois joueurs va succéder à Lionel Messi : Robert Lewandowski, Manuel Neuer et Kevin De Bruyne.