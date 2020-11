Peu après l'annonce de cette liste, Noël Le Graët, le président de la FFF, a été interrogé par L'Equipe. " Je l'ai trouvée (Corinne Diacre, ndlr) très à l'aise et souriante, pleine de bon sens. Elle me paraît très bien dans sa peau", a-t-il déclaré. Avant d'annoncer la suite des affaires. "Pour le moment, il faut parler du match. On ne va pas évoquer tout ce qui s'est passé. Corinne a pris la décision de sélectionner deux ou trois joueuses qui avaient émis quelques réserves (...) Si je prendais le dossier en mains après ces deux matches ? Exactement", a répondu Le Graët, assurant que "la paix pouvait être faite" entre les parties. Pour l'instant, on en est encore loin.