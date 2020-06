Des écrins plus ou moins somptueux, des ambiances uniques, des jardins dans lesquels se sont écrites les plus belles pages de l'histoire du ballon rond. Très bien, mais quel est le stade de football ultime ? C'est à vous de répondre à cette question toute cette semaine. On poursuit notre consultation avec des 8es de finale qui pourraient être fatals au Parc des Princes et au Stade Vélodrome.

La rédaction d’Eurosport.fr a sélectionné 32 enceintes qui s’affrontent dans des playoffs visant à déterminer une chose, et pas des moindres : le stade de football ultime. Qu'entend-t-on par là ? L'enceinte la plus mythique en se basant sur trois critères : architecture, ambiance et histoire.

Le tournoi a débuté lundi avec des 16es de finale qui ont éliminé le Stade de France ou encore Geoffroy-Guichard. Il se poursuit mardi avec les 8es. Suivront les quarts mercredi, les demies jeudi et la grande finale vendredi. Vous l'aurez compris : dans quelques jours, il n'en restera qu'un. A vous de jouer en votant ci-dessous…

Football Pourquoi le mercato ne s'arrêtera pas malgré une décote ? "Une année dans le foot, c'est beaucoup" IL Y A 34 MINUTES

Stade Maracanã

Localisation : Rio de Janeiro, Brésil

Ouverture : 16 juin 1950

Capacité : 78 838

Equipe résidente : aucune

Pourquoi lui : Capable de contenir quelque 200 000 personnes lors de la Coupe du monde 1950, le Maracanã a perdu en capacité d’accueil autant qu’il a gagné en confort au gré de ses travaux de modernisation et de mise aux normes internationales. Aujourd’hui standardisé, vidé de son âme selon certains depuis sa refonte intégrale avant le Mondial 2014, l’enceinte carioca reste un monument du football : l’ovale blanc est, à l’image du Brésil, un symbole du ballon rond. Mythique.

Allianz Arena

Localisation : Munich, Allemagne

Ouverture : 30 mai 2005

Capacité : 75 025

Equipe résidente : Bayern Munich

Pourquoi elle : Erigé pour la Coupe du monde 2006, le Schlauchboot, comprenez le canot pneumatique, est devenu incontournable dans le paysage munichois comme dans celui du football mondial. Sa façade high tech se pare de rouge à chaque sortie du Bayern et ses tribunes proches du terrain font systématiquement le plein. Géant du football, le Bayern s’est offert un stade XXL à la hauteur de son histoire et de son palmarès.

Anfield

Localisation : Liverpool, Angleterre

Ouverture : 28 septembre 1884

Capacité : 54 074

Equipe résidente : Liverpool FC

Pourquoi lui : De ses briques rouges à son portail sur lequel on peut lire la devise du club "You’ll never walk alone" en passant par son mythique Kop, tout à Anfield est mythique, à commencer par son fidèle public, ses séduisants Reds ou encore son panneau "This is Anfield" visible dans le tunnel qui mène à la pelouse. Les champions d’Europe jouissent d’un jardin multiséculaire devenu un temple du football, tout simplement.

Stade Azteca

Localisation : Mexico, Mexique

Ouverture : 29 mai 1966

Capacité : 87 000

Equipes résidentes : Club América, Cruz Azul, Mexique

Pourquoi lui : Quel stade peut se vanter d’avoir accueilli deux finales de Coupe du monde ? Un seul : l’Azteca. Théâtre des sacres planétaires du Brésil de Pelé en 1970 et de l’Argentine de Maradona en 1986, le plus grand stade mexicain est aussi le plus emblématique. Modernisé à plusieurs reprises, la dernière fois entre 2016 et 2019, l’Azteca a de quoi intimider et a pour lui une histoire unique.

Wembley

Localisation : Londres, Angleterre

Ouverture : 17 mars 2007

Capacité : 90 000

Equipe résidente : Angleterre

Pourquoi lui : Parce que c’est le temple du football au pays du football. Wembley fascine, que ce soit sa première mouture sortie de terre en 1923 avec ses célèbres tours jumelles, démolie en 2003, ou le bijou technologique surplombé d’une arche culminant à 133 mètres de haut qui lui a succédé en 2007. Grandiose, tout simplement.

Stade olympique de Rome

Localisation : Rome, Italie

Ouverture : 17 mai 1953

Capacité : 72 698

Equipes résidentes : AS Rome, Lazio Rome

Pourquoi lui : Une finale de Coupe du monde, deux d’Euro sans oublier des Jeux Olympiques, l’Olimpico a une histoire conséquente. C’est aussi la belle maison des Giallorossi et des Biancocelesti, respectivement habitués à garnir la Curva Sud et la Nord. Plus de 70 000 spectateurs peuvent prendre place sous son toit installé à l’occasion du Mondial 1990 et faire rugir ce Colisée des temps modernes.

Celtic Park

Localisation : Glasgow, Ecosse

Ouverture : 20 août 1892

Capacité : 60 857

Equipe résidente : Celtic FC

Pourquoi lui : L’ovale des premières années a laissé place à un stade rectangulaire où les premiers rangs sont à quelques mètres de l’aire de jeu. Les différents travaux d’agrandissement et de modernisation n’ont jamais vidé celui que les fans des Bhoys appellent le Paradis de sa substantifique moelle : une enceinte habitée où l’histoire se mêle à la ferveur. Celtic Park est un stade mythique, encore plus quand "You’ll never walk alone" descend de ses travées.

San Siro

Localisation : Milan, Italie

Ouverture : 19 septembre 1926

Capacité : 75 923

Equipes résidentes : AC Milan, Inter Milan

Pourquoi lui : D’imposantes tribunes proches du terrain, une forte inclinaison des gradins, des rampes d’accès en spirale qui donnent le tournis… Le stade Giuseppe-Meazza est un monument que se partagent Rossoneri et Nerazzurri. Deux clubs cultes pour un stade qui l’est tout autant. Il pourrait pourtant bientôt disparaître pour faire place à une enceinte neuve. Profitons-en avant qu’il ne soit trop tard.

Camp Nou

Localisation : Barcelone, Espagne

Ouverture : 24 septembre 1957

Capacité : 99 354

Equipe résidente : FC Barcelone

Pourquoi lui : Car c’est le plus grand stade dédié au football au monde. Ses trois immenses anneaux à ciel ouvert (si ce n’est la tribune officielle partiellement couverte d’un toit) font de l’antre blaugrana un temple majestueux. Quand il est rempli, le stade catalan frissonne au rythme des arabesques de Lionel Messi et de ses partenaires. Un lieu définitivement à la démesure du talent des joueurs qui foulent sa pelouse.

Stade Monumental Antonio Vespucio Liberti

Localisation: Buenos Aires, Argentine

Ouverture : 25 mai 1938

Capacité : 61 321

Equipes résidentes : River Plate, Argentine

Pourquoi lui : Si Boca jouit d’un stade culte, son meilleur ennemi n’est pas en reste. Ses deux anneaux blancs et rouges à ciel ouvert lui confèrent un côté arène à la puissance évocatrice dans l’esprit de tous les amateurs de football. Plus grand stade d’Argentine, le Monumental offre une ambiance unique, lui aussi.

Stade Alberto J. Armando dit La Bombonera

Localisation : Buenos Aires, Argentine

Date d’ouverture : 25 mai 1940

Capacité : 49 000 personnes

Equipe résidente : Boca Juniors

Pourquoi lui : Trois tribunes pleines verticales, une quatrième latérale fine aux allures de bâtiment. La Bombonera, c’est une architecture singulière, qui en fait une enceinte reconnaissable au premier coup d’œil. C’est aussi une acoustique particulière, exacerbée par la passion des supporters qui la garnissent et la font littéralement vibrer à chaque sortie de Boca Juniors. Mythique, tout simplement.

Stade Santiago Bernabéu

Localisation : Madrid, Espagne

Ouverture : 14 décembre 1947

Capacité : 81 044

Equipe résidente : Real Madrid CF

Pourquoi lui : Au cœur de la capitale espagnole se dresse le somptueux écrin de la Maison Blanche. Intimidant de l’extérieur, Bernabéu livre sa pleine mesure une fois à l’intérieur : grandiose, vertical, vertigineux. Aussi historique qu’actuel, le stade merengue est une véritable expérience.

Parc des Princes

Localisation : Paris, France

Ouverture : 25 mai 1972

Capacité : 48 583

Equipe résidente : Paris Saint-Germain

Pourquoi lui : Erigé pour la première fois en 1897, reconstruit en 1932, le Parc actuel est sorti de l’esprit de l’architecte Roger Taillibert et de terre au début des années 1970. Sa structure porteuse, composée de 50 portiques en console en porte-à-faux disposés en ellipse, constitue la signature visuelle d’un vaisseau de béton reconnaissable parmi mille. A l’intérieur, les différents travaux d’aménagement et de modernisation menés au fil du temps ont rendu plus confortable la formidable caisse de résonnance qu’est l’emblématique stade parisien.

Old Trafford

Localisation : Manchester, Angleterre

Ouverture : 19 février 1910

Capacité : 75 643

Equipe résidente : Manchester United

Pourquoi lui : Le Théâtre des Rêves. Surnommé ainsi par Sir Bobby Charlton, Old Trafford ne manque pas d’arguments : une histoire riche qui transpire dans chaque recoin, des agrandissements parfaitement maîtrisés et une enceinte où flotte un parfum de magie. Plus grand stade de club d’Angleterre, Old Trafford est incontournable sur la planète foot.

Signal Iduna Park

Localisation : Dortmund, Allemagne

Ouverture : 2 avril 1974

Capacité : 81 365

Equipe résidente : Borussia Dortmund

Pourquoi lui : Pour son légendaire "mur jaune". La Südtribüne accueille quelque 25 000 personnes debout qui confèrent à celui que l’on connaissait sous le nom de Westfalenstadion une atmosphère unique. Entre mythe et réalité, le Signal Iduna Park est l’un des rares stades de la planète à faire rêver.

Stade Vélodrome

Localisation : Marseille, France

Ouverture : 13 juin 1937

Capacité : 67 394

Equipe résidente : Olympique de Marseille

Pourquoi lui : Déjà incontournable lorsqu’il était ouvert aux quatre vents, le Vélodrome a basculé dans une tout autre dimension depuis qu’il a été recouvert d’un blanc manteau en 2014. L’écrin phocéen est désormais somptueux. Spectaculaire de l’extérieur, le Vél l’est encore plus une fois qu’on a pénétré les lieux. Et quand les supporters de l’OM y donnent de la voix, c’est tout Marseille qui vibre…

Football Stade de foot ultime : le Stade de France éliminé d'entrée IL Y A 2 HEURES