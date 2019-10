Des coups de canon du pied gauche et un sourire ravageur. C'est probablement ce dont on se souviendra de Michel Bastos. Le Brésilien a annoncé la fin de sa carrière, ce mardi, à l'âge de 36 ans. Rentré au Brésil en 2014, il évoluait depuis cet été à l'América Futebol Clube (D2 brésilienne). S'il s'est révélé à Lille, où il a disputé 113 matches pour 29 réalisations (2006-2009), c'est à Lyon que le Brésilien a connu les meilleurs moments de sa carrière : ses performances lui ont valu d'être titulaire à la Coupe du monde en 2010 avec la Seleçao. Derrière, il a remporté la Coupe de France et le Trophée des Champions en 2012 avec l'OL.

Avant de rentrer au Brésil, il a également évolué à Schalke 04 et à l'AS Roma. Dans un long message, Michel Bastos a adressé ses adieux à ses fans : "Je n'ai pas de mots pour décrire ce que le football professionnel représente dans ma vie, mais le moment difficile est venu de dire au revoir. Quand j'étais petit, j'ai vu mon père jouer et j'ai rêvé d'être comme lui. Mais, [...] je suis allé bien au-delà de ce que j'avais imaginé" a-t-il écrit.